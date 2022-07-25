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***YKYAT* *QNBFF* *TUPRS* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

25.07.2022 17:12
***YKYAT* *QNBFF* *TUPRS* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant


***YKYAT******QNBFF******TUPRS******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler QNBFF, TUPRS, YKYAT, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF72249 FİNANSMAN BONOSU 25/07/2022 İtfa
SGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTD72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS12313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM72223 FİNANSMAN BONOSU 25/07/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN72318 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047577


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KAPLM 64,90 24.794.576 % 10,00  
DOBUR 57,75 17.313.869 % 10,00  
BMSCH 13,10 78.850.327 % 9,99  
EMNIS 33,02 1.298.974 % 9,99  
INTEM 80,45 65.520.281 % 9,98  
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Sterlin 21,4333 21,5408 % 0,36  
Frank 18,4745 18,5858 % 0,64  
Riyal 4,7389 4,7627 % 0,47  
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Altın Ons 1.718 1.718 -1,74  
Altın Gr. 987 987 4,27  
Cumhuriyet 6.626 6.726 16,00  
Tam 6.645 6.720 4,00  
Yarım 3.238 3.285 2,00  
Çeyrek 1.624 1.642 1,00  
Gümüş.Ons 18,62 18,65 0,19  
Gümüş Gr. 10,71 10,73 0,18  
B. Petrol 100 100 -0,05  
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