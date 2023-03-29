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***YKYAT* *QYHOL* *HALKF* *DZYMK* *OYYAT* *SISE* *ISMEN* *TEBYT* *QNBFL* *NURVK* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının

29.03.2023 17:34
***YKYAT* *QYHOL* *HALKF* *DZYMK* *OYYAT* *SISE* *ISMEN* *TEBYT* *QNBFL* *NURVK* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.


***YKYAT******QYHOL******HALKF******DZYMK******OYYAT******SISE******ISMEN******TEBYT******QNBFL******NURVK******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [LIDFA, TEBYT, QNBFL, QYHOL, HALKF, ISMEN, NURVK, YKYAT, OYYAT, SISE, DZYMK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK72319 40.000.000 29.03.2023 05.07.2023 31.03.2023
- TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEBYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBM92313 103.900.000 29.03.2023 22.09.2023 31.03.2023
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR72337 74.000.000 29.03.2023 26.07.2023 31.03.2023
- Q Yatırım Holding A.Ş. QYHOL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQYHL72318 100.000.000 29.03.2023 06.07.2023 31.03.2023
- Halk Finansal Kiralama A.Ş. HALKF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHLFK72310 125.250.000 29.03.2023 04.07.2023 31.03.2023
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD42325 465.750.000 29.03.2023 28.04.2023 31.03.2023
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA52349 25.000.000 29.03.2023 12.05.2023 31.03.2023
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM62323 309.250.000 29.03.2023 27.06.2023 31.03.2023
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD72328 75.000.000 29.03.2023 06.07.2023 31.03.2023
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD92318 80.000.000 29.03.2023 08.09.2023 31.03.2023
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSISE92317 760.000.000 29.03.2023 27.09.2023 31.03.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY82313 150.000.000 29.03.2023 11.08.2023 31.03.2023


İlgili Şirketler [LIDFA, TEBYT, QNBFL, QYHOL, HALKF, ISMEN, NURVK, YKYAT, OYYAT, SISE, DZYMK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129455


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