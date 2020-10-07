***YKYAT* *SEKFK* *GARAN* *DENIZ* *TFNVK* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***YKYAT******SEKFK******GARAN******DENIZ******TFNVK******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DENIZ, GARAN, SEKFK, TFNVK, YKBNK, YKYATMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2081 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2099 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRANE2915 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 07/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKE2036 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK32115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2016 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2040 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2020 İtfaYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYME2017 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2020 İtfaTCMB TRT071020T23 DEVLET TAHVİLİ 07/10/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879271BIST