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***YKYAT* *SEKFK* *GARAN* *DENIZ* *TFNVK* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

07.10.2020 17:16
GÜNCEL HABERLER



***YKYAT******SEKFK******GARAN******DENIZ******TFNVK******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DENIZ, GARAN, SEKFK, TFNVK, YKBNK, YKYAT

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2081 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2099 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRANE2915 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 07/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKE2036 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2020 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK32115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2016 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2040 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2020 İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYME2017 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2020 İtfa
TCMB TRT071020T23 DEVLET TAHVİLİ 07/10/2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879271


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ISBIR 2.853,50 4.208.555 % 10,00  
PRZMA 5,50 53.386.257 % 10,00  
YGYO 1,10 206.857.324 % 10,00  
DAGHL 9,24 8.493.673 % 10,00  
VKING 6,71 4.367.803 % 10,00  
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Dolar 7,8790 7,8855 % 1,12  
Euro 9,2769 9,2911 % 1,52  
Sterlin 10,1501 10,2010 % 1,43  
Frank 8,5662 8,6178 % 1,26  
Riyal 2,0949 2,1054 % 1,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.887 1.887 8,78  
Altın Gr. 478 478 7,33  
Cumhuriyet 3.154 3.202 -10,00  
Tam 3.142 3.220 -5,61  
Yarım 1.519 1.558 -2,71  
Çeyrek 762 779 -1,36  
Gümüş.Ons 23,67 23,70 0,62  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 0,24  
B. Petrol 41,62 41,62 -1,03  
Seans Raporu 18:05
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