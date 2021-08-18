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***YKYAT* *SEKFK* *HALKB* *HLVKS* *ISGYO* *KTKVK* *ULSFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

18.08.2021 17:44



***YKYAT******SEKFK******HALKB******HLVKS******ISGYO******KTKVK******ULSFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ULSFA, HALKB, HLVKS, YKYAT, ISGYO, KTKVK, SEKFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFKA2118 25.000.000 18.08.2021 10.12.2021 20.08.2021
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL22218 70.000.000 18.08.2021 10.02.2022 20.08.2021
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAA2110 150.000.000 18.08.2021 08.12.2021 20.08.2021
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYMK2126 300.000.000 18.08.2021 17.11.2021 20.08.2021
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISGYA2110 170.000.000 18.08.2021 16.12.2021 20.08.2021
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVKK2146 250.000.000 18.08.2021 24.11.2021 20.08.2021
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFKK2111 50.500.000 18.08.2021 24.11.2021 20.08.2021


İlgili Şirketler [ULSFA, HALKB, HLVKS, YKYAT, ISGYO, KTKVK, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959023


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Tam 3.229 3.311 12,24  
Yarım 1.561 1.602 5,92  
Çeyrek 783 801 2,96  
Gümüş.Ons 23,31 23,35 -0,18  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,01  
B. Petrol 66,62 66,62 -1,61  
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