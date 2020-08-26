***YKYAT* *SMRVA* *MGROS* *DENIZ* *KTKVK* *BRKVY* *SKYMD* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***YKYAT******SMRVA******MGROS******DENIZ******KTKVK******BRKVY******SKYMD******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, BRKVY, DENIZ, KTKVK, MGROS, SKYMD, SMRVA, YKYATMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA20B6 FİNANSMAN BONOSU 26/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 26/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32122 FİNANSMAN BONOSU 26/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32130 FİNANSMAN BONOSU 26/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK82029 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/08/2020 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK82029 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI22115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD82020 FİNANSMAN BONOSU 26/08/2020 İtfaSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY82018 FİNANSMAN BONOSU 26/08/2020 İtfaYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM82016 FİNANSMAN BONOSU 26/08/2020 İtfaTCMB TRT230222T13 DEVLET TAHVİLİ 26/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871269BIST