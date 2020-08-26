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***YKYAT* *SMRVA* *MGROS* *DENIZ* *KTKVK* *BRKVY* *SKYMD* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

26.08.2020 17:04
GÜNCEL HABERLER



***YKYAT******SMRVA******MGROS******DENIZ******KTKVK******BRKVY******SKYMD******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, BRKVY, DENIZ, KTKVK, MGROS, SKYMD, SMRVA, YKYAT

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA20B6 FİNANSMAN BONOSU 26/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 26/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32122 FİNANSMAN BONOSU 26/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32130 FİNANSMAN BONOSU 26/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK82029 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/08/2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK82029 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI22115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD82020 FİNANSMAN BONOSU 26/08/2020 İtfa
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY82018 FİNANSMAN BONOSU 26/08/2020 İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM82016 FİNANSMAN BONOSU 26/08/2020 İtfa
TCMB TRT230222T13 DEVLET TAHVİLİ 26/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871269


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DMSAS 5,94 87.804.809 % 10,00  
CRDFA 7,59 19.605.785 % 10,00  
INTEM 15,73 3.486.880 % 10,00  
IZMDC 21,56 17.593.273 % 10,00  
KENT 408,10 5.677.895 % 10,00  
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Yarım 1.468 1.506 4,89  
Çeyrek 736 753 2,45  
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Gümüş Gr. 6,42 6,42 0,11  
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