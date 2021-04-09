***YKYAT* *YKR* *AYDEM*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***YKYAT******YKR******AYDEM*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [AYDEM]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.04.2021 tarihinde onaylanan izahnamesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926419BIST