***YKYAT* *YKR* *AZTEK*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
09.08.2022 19:31
***YKYAT******YKR******AZTEK*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053760
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
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En Düşük
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En Düşük
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|Açılış
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|Açılış
|: 1.033,14
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|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
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1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
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|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8770
|17,8822
|% -0,38
|
|Euro
|18,2661
|18,2882
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,5543
|21,6624
|% -0,17
|
|Frank
|18,6833
|18,7958
|% -0,05
|
|Riyal
|4,7435
|4,7673
|% -0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|7,43
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.914
|6.984
|-3,00
|
|Yarım
|3.369
|3.414
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,54
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|-0,14
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|B. Petrol
|95,72
|95,72
|-0,93
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