***YKYAT* *YKR* *DNISI*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında









Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871386BIST