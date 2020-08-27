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***YKYAT* *YKR* *DNISI*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında

27.08.2020 11:45
GÜNCEL HABERLER


Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871386


BIST




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BIST USD EURO ALTIN
13:101.107
Değişim :  0,76% |  8,38
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BIST En Aktif Hisseler13:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GYHOL 24,20 5.072.780 % 10,00  
RAYSG 7,59 15.469.669 % 10,00  
KLGYO 5,83 42.327.537 % 10,00  
ULAS 2,64 1.912.614 % 10,00  
KENT 448,90 1.662.277 % 10,00  
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13:10 Alış Satış %  
Dolar 7,3382 7,3417 % -0,28  
Euro 8,6788 8,6913 % -0,31  
Sterlin 9,6527 9,7011 % -0,49  
Frank 8,0450 8,0935 % -0,37  
Riyal 1,9505 1,9603 % -0,37  
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13:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.942 -12,11  
Altın Gr. 459 459 -4,11  
Cumhuriyet 3.039 3.085 -7,00  
Tam 3.029 3.104 -9,24  
Yarım 1.464 1.502 -4,47  
Çeyrek 734 751 -2,24  
Gümüş.Ons 27,29 27,34 -0,19  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,06  
B. Petrol 46,15 46,15 -0,01  
Seans Raporu 13:10
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