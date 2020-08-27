***YKYAT* *YKR* *DNISI*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
27.08.2020 11:45
Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871386
BIST
13:101.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 8,38
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.111
En Düşük
1.104
13:107,3417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0207
|Açılış
|: 7,3590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3778
En Düşük
7,3109
13:108,6913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0271
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6580
13:10458,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,15
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
457,30
BIST En Aktif Hisseler13:10
|GYHOL
|24,20
|5.072.780
|% 10,00
|
|RAYSG
|7,59
|15.469.669
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|42.327.537
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.912.614
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.662.277
|% 10,00
|
|CASA
|24,30
|71.237
|% -9,93
|
|BMELK
|5,32
|228.194
|% -9,83
|
|DMSAS
|5,53
|125.055.161
|% -6,90
|
|NIBAS
|14,70
|1.686.620
|% -5,16
|
|PRKME
|4,37
|155.426.409
|% -5,00
|
|GUSGR
|6,71
|626.106.941
|% 1,98
|
|GARAN
|6,98
|388.109.464
|% 1,16
|
|TUPRS
|82,90
|363.193.198
|% 0,79
|
|PETKM
|4,03
|346.105.139
|% 0,00
|
|SISE
|6,26
|306.717.977
|% 0,16
|
|SKBNK
|1,46
|177.823.208
|% 1,39
|
|GUSGR
|6,71
|626.106.941
|% 1,98
|
|EKGYO
|1,88
|169.829.961
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,10
|186.716.677
|% 1,45
|
|PETKM
|4,03
|346.105.139
|% 0,00
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3382
|7,3417
|% -0,28
|
|Euro
|8,6788
|8,6913
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,6527
|9,7011
|% -0,49
|
|Frank
|8,0450
|8,0935
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9505
|1,9603
|% -0,37
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-12,11
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-7,00
|
|Tam
|3.029
|3.104
|-9,24
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-4,47
|
|Çeyrek
|734
|751
|-2,24
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,34
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,15
|46,15
|-0,01
|