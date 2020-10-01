***YKYAT* *YKR* *ESEN*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
01.10.2020 15:16
***YKYAT******YKR******ESEN*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877756
BIST
15:551.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,65
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
15:557,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0097
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7487
En Düşük
7,6335
15:559,0934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0372
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1137
En Düşük
8,9695
15:55472,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,68
|Açılış
|: 472,70
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
473,74
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler15:53
|MERKO
|13,20
|114.522.345
|% 10,00
|
|NETAS
|21,34
|170.708.941
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.208.643
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.098.826
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|133.788.207
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|4.051.094
|% -9,99
|
|SISE
|7,15
|1.669.341.589
|% -2,32
|
|GARAN
|7,20
|1.246.301.014
|% 1,41
|
|ASELS
|19,33
|1.093.221.059
|% 0,05
|
|TURSG
|6,18
|994.214.634
|% 8,80
|
|THYAO
|10,72
|899.923.864
|% 2,10
|
|SISE
|7,15
|1.669.341.589
|% -2,32
|
|KRDMD
|3,43
|685.692.153
|% 1,18
|
|GARAN
|7,20
|1.246.301.014
|% 1,41
|
|TURSG
|6,18
|994.214.634
|% 8,80
|
|PENGD
|4,84
|606.440.552
|% 1,68
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7267
|7,7288
|% 0,10
|
|Euro
|9,0738
|9,0980
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,9882
|10,0383
|% 0,63
|
|Frank
|8,3885
|8,4390
|% 0,69
|
|Riyal
|2,0530
|2,0633
|% 0,27
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|18,34
|
|Altın Gr.
|473
|473
|6,30
|
|Cumhuriyet
|3.133
|3.180
|10,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|14,62
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|7,08
|
|Çeyrek
|757
|774
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|41,68
|41,68
|-0,62
|
Seans Raporu
15:53
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16:04AVOD
Yüzde 8.77 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 400, 012 adet işlem
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16:02XU030
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16:02ISGYO
Yüzde 5.71 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 360, 338 adet işlem
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16:01AVOD
Yüzde 9.06 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 624, 251 adet işlem
-
15:57XU100
Endeks 1, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 15, 228.00 milyon TL de