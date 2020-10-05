***YKYAT* *YKR* *KENT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
05.10.2020 13:46
ama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 28.977.661 TL'den 220.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle nakit karşılığı ihraç olunan 191.022.339 TL sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve 28.09.2020 – 29.09.2020 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasasında satışa sunulan 1.229 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kalan 0,912 lot altı tutar Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye virman yoluyla satılmıştır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KUDALOĞLU 580 % 47,19 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
CEM ERKAN 200 % 16,27 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
OĞUZKAĞAN CAN 65 % 5,29 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
MEHMET FATİH ARSLAN 63 % 5,13 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878195
BIST
18:051.161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.161
En Düşük
1.151
18:057,7649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0069
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7883
En Düşük
7,7213
18:059,1563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0597
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1652
En Düşük
9,0574
18:05477,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,79
|Açılış
|: 477,77
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|157,30
|90.112.098
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.884.328
|% 10,00
|
|ATEKS
|22,44
|19.659.735
|% 10,00
|
|CRFSA
|31,24
|102.104.345
|% 10,00
|
|COSMO
|10,23
|3.201.141
|% 10,00
|
|YONGA
|39,60
|5.325.739
|% -10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.328.096
|% -10,00
|
|KAPLM
|17,51
|1.921.713
|% -9,88
|
|RODRG
|10,53
|5.754.520
|% -9,15
|
|AKFGY
|4,00
|20.300.537
|% -5,44
|
|SISE
|7,02
|1.318.797.243
|% -0,28
|
|ASELS
|18,70
|879.177.086
|% 1,63
|
|GARAN
|7,17
|740.885.806
|% 0,84
|
|KRDMD
|3,50
|694.974.567
|% 1,74
|
|THYAO
|10,68
|558.205.582
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|694.974.567
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,77
|331.944.447
|% 1,72
|
|SISE
|7,02
|1.318.797.243
|% -0,28
|
|GSDHO
|2,23
|369.507.320
|% 4,69
|
|ODAS
|3,02
|426.743.794
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7584
|7,7649
|% 0,09
|
|Euro
|9,1461
|9,1563
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,0400
|10,0904
|% 0,33
|
|Frank
|8,4456
|8,4964
|% 0,62
|
|Riyal
|2,0624
|2,0727
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|16,08
|
|Altın Gr.
|478
|478
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|0,14
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|2,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 753.00 milyon TL de
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17:59INFO
Yüzde 9.63 oranında artışla 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 171 adet işlem
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17:58POLHO
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 350, 617 adet işlem
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17:57RYSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 556, 895 adet işlem
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17:56IDEAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 605 adet işlem