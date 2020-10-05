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***YKYAT* *YKR* *KENT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara

05.10.2020 13:46
GÜNCEL HABERLER


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Açıklamalar

Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 28.977.661 TL'den 220.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle nakit karşılığı ihraç olunan 191.022.339 TL sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve 28.09.2020 – 29.09.2020 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasasında satışa sunulan 1.229 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kalan 0,912 lot altı tutar Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye virman yoluyla satılmıştır.
Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KUDALOĞLU 580 % 47,19 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
CEM ERKAN 200 % 16,27 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
OĞUZKAĞAN CAN 65 % 5,29 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
MEHMET FATİH ARSLAN 63 % 5,13 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878195


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ALCAR 157,30 90.112.098 % 10,00  
ARMDA 62,15 14.884.328 % 10,00  
ATEKS 22,44 19.659.735 % 10,00  
CRFSA 31,24 102.104.345 % 10,00  
COSMO 10,23 3.201.141 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7584 7,7649 % 0,09  
Euro 9,1461 9,1563 % 0,66  
Sterlin 10,0400 10,0904 % 0,33  
Frank 8,4456 8,4964 % 0,62  
Riyal 2,0624 2,0727 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.916 16,08  
Altın Gr. 478 478 3,91  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,33 24,37 0,61  
Gümüş Gr. 6,07 6,07 0,14  
B. Petrol 41,52 41,52 2,25  
Seans Raporu 18:05
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