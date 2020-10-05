***YKYAT* *YKR* *KENT*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara









ama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarKent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 28.977.661 TL'den 220.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle nakit karşılığı ihraç olunan 191.022.339 TL sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve 28.09.2020 – 29.09.2020 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasasında satışa sunulan 1.229 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kalan 0,912 lot altı tutar Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye virman yoluyla satılmıştır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıTOLUN KUDALOĞLU 580 % 47,19 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaCEM ERKAN 200 % 16,27 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaOĞUZKAĞAN CAN 65 % 5,29 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaMEHMET FATİH ARSLAN 63 % 5,13 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878195BIST