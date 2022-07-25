***YKYAT* *YKR* *KRPLS*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
25.07.2022 09:09
***YKYAT******YKR******KRPLS*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. paylarının 20-21-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ait bilgiler aşağıda ve ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. 5.555.556 % 7,08 Fon Yönetimi Türkiye Yönetmekte olduğu ekte yer verilen fonların nam ve hesabına
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. 4.273.504 % 5,44 Emeklilik Fonu Faaliyetleri Türkiye Yönetmekte olduğu ekte yer verilen fonların nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047490
BIST
11:292.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 22,86
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.543
En Düşük
2.521
11:2917,8344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1072
|Açılış
|: 17,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8380
En Düşük
17,7389
11:2918,2331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1099
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2388
En Düşük
18,0846
11:29989,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,97
|Açılış
|: 989,96
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
990,39
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ANGEN
|34,92
|88.581.978
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|37.286.366
|% 9,95
|
|KLRHO
|17,88
|39.975.241
|% 9,83
|
|MMCAS
|3,14
|170.424
|% 9,79
|
|MIPAZ
|7,19
|13.007.926
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,61
|1.264.644
|% -10,00
|
|SERVE
|29,24
|386.290
|% -9,98
|
|UFUK
|83,95
|3.016.940
|% -5,73
|
|ULUUN
|24,18
|174.286.003
|% -4,20
|
|LKMNH
|20,48
|4.916.044
|% -3,03
|
|THYAO
|50,00
|1.498.941.814
|% -0,10
|
|SISE
|21,16
|542.915.917
|% 1,05
|
|EKGYO
|3,14
|316.979.048
|% -0,63
|
|ODAS
|3,79
|310.990.956
|% 4,41
|
|EREGL
|28,40
|283.507.145
|% 0,92
|
|EKGYO
|3,14
|316.979.048
|% -0,63
|
|ODAS
|3,79
|310.990.956
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|196.427.663
|% 3,85
|
|SKBNK
|1,43
|98.501.085
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,78
|262.831.609
|% 2,36
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8313
|17,8345
|% 0,61
|
|Euro
|18,2294
|18,2393
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,3396
|21,4466
|% 0,55
|
|Frank
|18,4094
|18,5203
|% 0,26
|
|Riyal
|4,7301
|4,7538
|% 0,55
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,42
|
|Altın Gr.
|990
|990
|5,05
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-24,00
|
|Tam
|6.646
|6.706
|-56,00
|
|Yarım
|3.238
|3.278
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,07
|
|B. Petrol
|97,67
|97,67
|-0,71
|
Seans Raporu
11:27
daha fazla
-
11:42GWIND
Yüzde 5.56 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 330, 112 adet işlem
-
11:41ODAS
Yüzde 4.41 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 791, 543 adet işlem
-
11:40YEOTK
Yüzde 4.26 oranında artışla 84.45 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 514 adet işlem
-
11:39XU100
Endeks 2, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 8, 826.00 milyon TL de
-
11:39TSGYO
Yüzde 4.63 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 225, 821 adet işlem