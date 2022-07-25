***YKYAT* *YKR* *KRPLS*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara









***YKYAT******YKR******KRPLS*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [KRPLS]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarKoroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. paylarının 20-21-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ait bilgiler aşağıda ve ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıAzimut Portföy Yönetimi A.Ş. 5.555.556 % 7,08 Fon Yönetimi Türkiye Yönetmekte olduğu ekte yer verilen fonların nam ve hesabınaTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. 4.273.504 % 5,44 Emeklilik Fonu Faaliyetleri Türkiye Yönetmekte olduğu ekte yer verilen fonların nam ve hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047490BIST