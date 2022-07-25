Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKYAT* *YKR* *KRPLS*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara

25.07.2022 09:09
***YKYAT* *YKR* *KRPLS*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Ar


***YKYAT******YKR******KRPLS*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [KRPLS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. paylarının 20-21-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ait bilgiler aşağıda ve ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. 5.555.556 % 7,08 Fon Yönetimi Türkiye Yönetmekte olduğu ekte yer verilen fonların nam ve hesabına
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. 4.273.504 % 5,44 Emeklilik Fonu Faaliyetleri Türkiye Yönetmekte olduğu ekte yer verilen fonların nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047490


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:292.539
Değişim :  0,91% |  22,86
Açılış :  2.521  
Önceki Kapanış :  2.517  
En Yüksek
2.543 En Düşük
2.521
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANGEN 34,92 88.581.978 % 9,95  
NTGAZ 8,95 37.286.366 % 9,95  
KLRHO 17,88 39.975.241 % 9,83  
MMCAS 3,14 170.424 % 9,79  
MIPAZ 7,19 13.007.926 % 8,61  
daha fazla
11:27 Alış Satış %  
Dolar 17,8313 17,8345 % 0,61  
Euro 18,2294 18,2393 % 0,64  
Sterlin 21,3396 21,4466 % 0,55  
Frank 18,4094 18,5203 % 0,26  
Riyal 4,7301 4,7538 % 0,55  
daha fazla
11:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.730 2,42  
Altın Gr. 990 990 5,05  
Cumhuriyet 6.615 6.715 -24,00  
Tam 6.646 6.706 -56,00  
Yarım 3.238 3.278 -30,00  
Çeyrek 1.624 1.639 -15,00  
Gümüş.Ons 18,70 18,73 0,13  
Gümüş Gr. 10,66 10,68 0,07  
B. Petrol 97,67 97,67 -0,71  
Seans Raporu 11:27
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru