***YKYAT* *YKR* *KRPLS*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
04.07.2022 17:58
***YKYAT******YKR******KRPLS*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [KRPLS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Hukuk Bürosu Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041286
BIST
18:052.406
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -37,79
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.406
18:0516,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0769
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
18:0517,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0933
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
18:05978,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,49
|Açılış
|: 978,54
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYAYO
|9,51
|10.376.734
|% 9,94
|
|BERA
|15,38
|513.185.024
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|40.090.275
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.930.717
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,50
|140.810.061
|% 7,90
|
|LIDFA
|10,04
|43.178.516
|% -9,96
|
|CANTE
|40,00
|87.028.078
|% -9,42
|
|ARMDA
|142,00
|1.791.218
|% -7,25
|
|BALAT
|11,60
|551.296
|% -7,20
|
|DOKTA
|32,50
|5.173.568
|% -6,50
|
|THYAO
|47,68
|3.006.794.881
|% -3,29
|
|KOZAL
|196,50
|1.917.729.965
|% 5,08
|
|SISE
|21,20
|1.796.879.264
|% -0,66
|
|EREGL
|25,96
|1.316.172.661
|% -4,07
|
|KOZAA
|28,30
|1.137.505.279
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,83
|938.664.490
|% 0,71
|
|ODAS
|2,73
|463.075.390
|% -5,54
|
|YKBNK
|4,28
|538.889.143
|% -2,95
|
|TSKB
|1,98
|189.989.713
|% -3,41
|
|KRDMD
|10,67
|935.634.661
|% -5,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8234
|16,8314
|% 0,46
|
|Euro
|17,5514
|17,5722
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,3354
|20,4374
|% 0,63
|
|Frank
|17,4340
|17,5390
|% 0,25
|
|Riyal
|4,4715
|4,4939
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-4,08
|
|Altın Gr.
|978
|979
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.534
|6.629
|39,00
|
|Yarım
|3.198
|3.241
|19,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.620
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,10
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
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17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
-
17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
-
17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem