***YKYAT* *YKR* *KRPLS*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
04.07.2022 17:59
***YKYAT******YKR******KRPLS*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [KRPLS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Yönetim Kurulu İç Yönergesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041291
BIST
18:052.406
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -37,79
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.406
18:0516,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0769
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
18:0517,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0933
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
18:05978,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,49
|Açılış
|: 978,54
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BERA
|15,38
|512.439.771
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|10.332.275
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|40.019.989
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.884.428
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,66
|139.664.156
|% 8,63
|
|LIDFA
|10,04
|43.102.233
|% -9,96
|
|CANTE
|39,96
|85.877.706
|% -9,51
|
|MZHLD
|85,50
|21.429.015
|% -8,11
|
|BALAT
|11,60
|402.074
|% -7,20
|
|COSMO
|9,70
|194.219
|% -7,18
|
|THYAO
|47,68
|2.919.077.985
|% -3,29
|
|KOZAL
|196,00
|1.896.073.897
|% 4,81
|
|SISE
|21,24
|1.759.507.656
|% -0,47
|
|EREGL
|26,00
|1.290.572.429
|% -3,92
|
|KOZAA
|28,38
|1.121.532.604
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,83
|930.978.434
|% 0,71
|
|ODAS
|2,74
|443.354.600
|% -5,19
|
|YKBNK
|4,28
|518.300.802
|% -2,95
|
|TSKB
|1,97
|183.243.258
|% -3,90
|
|SISE
|21,24
|1.759.507.656
|% -0,47
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8246
|16,8275
|% 0,44
|
|Euro
|17,5516
|17,5686
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,3349
|20,4369
|% 0,63
|
|Frank
|17,4372
|17,5422
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4714
|4,4938
|% 0,45
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-3,11
|
|Altın Gr.
|979
|979
|2,84
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.535
|6.630
|40,00
|
|Yarım
|3.199
|3.242
|20,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.620
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,94
|19,97
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,00
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
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17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
-
17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
-
17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem