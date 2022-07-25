***YKYAT* *YKR* *KRPLS*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 09:09
***YKYAT******YKR******KRPLS*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KRPLS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047489
BIST
10:272.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,94
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.536
En Düşük
2.521
10:2717,8163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0891
|Açılış
|: 17,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8400
|
17,8163
En Düşük
17,7389
10:2718,1760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0528
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,2152
En Düşük
18,0846
10:27989,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,41
|Açılış
|: 989,40
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
989,60
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler10:25
|MMCAS
|3,14
|170.424
|% 9,79
|
|KLRHO
|17,53
|24.930.362
|% 7,68
|
|ANGEN
|34,12
|40.458.199
|% 7,43
|
|TMSN
|36,84
|58.624.137
|% 6,17
|
|TLMAN
|31,88
|10.199.427
|% 5,49
|
|ALMAD
|2,61
|1.264.644
|% -10,00
|
|SERVE
|29,24
|386.290
|% -9,98
|
|UFUK
|82,35
|1.025.009
|% -7,52
|
|EUREN
|26,74
|1.004.059
|% -4,50
|
|KAPLM
|52,20
|2.253.748
|% -4,04
|
|THYAO
|49,98
|534.236.593
|% -0,14
|
|SISE
|21,04
|196.398.768
|% 0,48
|
|ODAS
|3,76
|184.361.267
|% 3,58
|
|EREGL
|28,40
|129.675.522
|% 0,92
|
|EKGYO
|3,16
|119.450.854
|% 0,00
|
|ODAS
|3,76
|184.361.267
|% 3,58
|
|SKBNK
|1,42
|61.600.485
|% 4,41
|
|TSKB
|2,40
|97.665.532
|% 2,56
|
|EKGYO
|3,16
|119.450.854
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,73
|77.846.223
|% 1,28
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7992
|17,8204
|% 0,53
|
|Euro
|18,1593
|18,1679
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,2626
|21,3693
|% 0,19
|
|Frank
|18,3789
|18,4896
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7250
|4,7487
|% 0,44
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-0,26
|
|Altın Gr.
|989
|989
|3,84
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-24,00
|
|Tam
|6.639
|6.721
|-41,00
|
|Yarım
|3.235
|3.289
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,06
|
|B. Petrol
|97,33
|97,33
|-1,05
|