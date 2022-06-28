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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme

28.06.2022 14:35
***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme


***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait Esas Sözleşme belgesi ektedir.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Esas Sözleşme 23/03/2015 27/03/2015 8788



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039666


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MAKIM 18,82 6.841.879 % 9,99  
RODRG 22,30 8.450.107 % 9,96  
OYAYO 8,53 7.324.282 % 9,50  
DOKTA 34,80 6.443.609 % 9,43  
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Riyal 4,4261 4,4483 % 0,80  
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Altın Ons 1.825 1.825 2,16  
Altın Gr. 976 976 6,99  
Cumhuriyet 6.520 6.618 25,00  
Tam 6.497 6.593 1,00  
Yarım 3.189 3.225 1,00  
Çeyrek 1.598 1.612 0,00  
Gümüş.Ons 21,25 21,28 0,11  
Gümüş Gr. 11,34 11,36 0,10  
B. Petrol 113 113 1,82  
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