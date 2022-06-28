***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
28.06.2022 14:35
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait Esas Sözleşme belgesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Esas Sözleşme 23/03/2015 27/03/2015 8788
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039666
BIST
15:482.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,59
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.519
15:4816,6739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1480
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
15:4817,5834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0570
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
15:48976,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,74
|Açılış
|: 976,60
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler15:46
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.841.879
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.450.107
|% 9,96
|
|OYAYO
|8,53
|7.324.282
|% 9,50
|
|DOKTA
|34,80
|6.443.609
|% 9,43
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,37
|92.262.505
|% -7,91
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|KRTEK
|20,14
|12.997.331
|% -3,82
|
|SELVA
|8,58
|118.256.226
|% -3,81
|
|THYAO
|48,98
|3.733.314.193
|% -1,17
|
|SISE
|21,86
|1.194.206.217
|% 0,92
|
|EREGL
|27,76
|1.047.929.695
|% -0,29
|
|SAHOL
|20,40
|971.087.448
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,97
|846.675.750
|% -2,77
|
|YKBNK
|4,57
|757.209.825
|% -1,72
|
|ODAS
|3,16
|493.897.829
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,64
|372.695.589
|% 2,33
|
|TSKB
|2,13
|271.119.381
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,49
|708.675.042
|% -0,24
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6573
|16,6806
|% 0,94
|
|Euro
|17,5617
|17,5818
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,3091
|20,4109
|% 0,45
|
|Frank
|17,3356
|17,4401
|% 0,69
|
|Riyal
|4,4261
|4,4483
|% 0,80
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|2,16
|
|Altın Gr.
|976
|976
|6,99
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.618
|25,00
|
|Tam
|6.497
|6.593
|1,00
|
|Yarım
|3.189
|3.225
|1,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|0,10
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,82
|