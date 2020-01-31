***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarYapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı'nın 31.12.2019 itibarıyla konsolide Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816499BIST