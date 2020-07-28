***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
28.07.2020 23:37
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı'nın 30.06.2020 itibarıyla hazırlanan konsolide Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862922
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0815
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0807
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05437,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 7,98
|Açılış
|: 437,02
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.284.709
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9493
|8,9942
|% 1,45
|
|Frank
|7,5324
|7,5778
|% 1,28
|
|Riyal
|1,8445
|1,8538
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|15,31
|
|Altın Gr.
|436
|437
|7,46
|
|Cumhuriyet
|2.860
|2.899
|72,60
|
|Tam
|2.946
|2.982
|74,70
|
|Yarım
|1.430
|1.455
|36,50
|
|Çeyrek
|717
|729
|18,20
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,35
|
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