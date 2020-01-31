***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 3.878.806.696 7.416.179.019Satışların Maliyeti24 -3.718.007.167 -7.293.399.735TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24 160.799.529 122.779.284Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı25 90.041.172 77.258.867Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti25 -5.537.221 -10.497.333FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)25 84.503.951 66.761.534BRÜT KAR (ZARAR)245.303.480 189.540.818Genel Yönetim Giderleri26 -151.223.835 -134.512.020Pazarlama Giderleri26 -44.708.018 -37.864.064Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 954.701.219 894.138.560Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -836.721.888 -776.537.433ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)167.350.958 134.765.861FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)167.350.958 134.765.861SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)167.350.958 134.765.861Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 -35.118.663 -27.957.752Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -56.970.735 -32.538.847Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 21.852.072 4.581.095SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)132.232.295 106.808.109DÖNEM KARI (ZARARI)132.232.295 106.808.109Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 5.980.833 4.524.051Ana Ortaklık Payları126.251.462 102.284.058Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01336785 0,01079763Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI536.044.263 953.444.605Dönem Karı (Zararı)132.232.295 106.808.109Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler343.655.706 431.221.484Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14, 15 8.956.968 4.486.211Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.125.877 63.023.263Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21.049.753 24.387.341Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-34.270.380 33.569.964Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.094.750 5.065.958Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler414.812.696 359.658.847Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-203.195.893 -279.545.293Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler618.008.589 639.204.140Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-106.279.201 -24.021.434Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler172.457 116.845Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler172.457 116.845Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 35.118.663 27.957.752İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-95.524.189 168.775.259Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.238.262 37.937.656Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-369.628.048 219.985.630İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-55.295.691 -21.464.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-314.332.357 241.450.197Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-3.855.554 2.096.259Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.498.370 -54.863.632İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.498.370 -54.863.632Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)70.079.659 -6.235.237Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-208.466 -778.991Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler154.950.425 -28.627.641İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)39.735.650 17.616.582İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)115.214.775 -46.244.223Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.742.789 78.739Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.503.123 4.589.710İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11.208 28.342İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)27.491.915 4.561.368Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)59.925.602 -6.176.259İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.702.913 769.025Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)5.702.913 769.025Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları380.363.812 706.804.852Alınan Temettüler9.459.234 10.185.426Alınan Faiz193.736.659 269.359.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-21.584.731 -19.177.567Vergi İadeleri (Ödemeleri)-25.930.711 -13.727.973YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.157.835 -6.981.669Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.359 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 18.923 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 3.436 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.180.194 -6.981.669Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.915.666 -1.450.083Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -3.264.528 -5.531.586FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.764.183 -2.241.327.891Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri53.243.072.356 71.948.469.478Kredilerden Nakit Girişleri48.815.465.932 68.240.777.592İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri4.427.606.424 3.707.691.886Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-52.450.071.164 -73.502.193.230Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.899.517.907 -69.239.355.870İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-4.550.553.257 -4.262.837.360Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -4.582.311 0Ödenen Temettüler22 -167.539.658 -48.399.999Ödenen Faiz-617.115.040 -639.204.140YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)534.650.611 -1.294.864.955Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi106.279.201 24.021.434NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)640.929.812 -1.270.843.521DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.830.984.589 4.101.828.110DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.471.914.401 2.830.984.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.548.582.985 2.864.276.565Finansal Yatırımlar7 48.229.561 67.293.918Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.792.261 6.640.553Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 27.228.075İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar42.437.300 33.425.290Ticari Alacaklar10 617.140.466 247.512.418İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 77.353.118 22.057.427İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar539.787.348 225.454.991Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 14.811.329 10.955.775Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar29 14.745.993 8.926.626Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar65.336 2.029.149Diğer Alacaklar12 171.876.384 132.378.014İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar171.876.384 132.378.014Türev Araçlar17 0 70.079.659Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 70.079.659Peşin Ödenmiş Giderler20 5.786.281 5.577.815İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.786.281 5.577.815Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 5.144.165 38.372.497Diğer Dönen Varlıklar2.440 27.025İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.440 27.025ARA TOPLAM4.411.573.611 3.436.473.686TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.411.573.611 3.436.473.686DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 80.252.451 50.135.553Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar75.768.427 50.135.553Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar75.768.427 50.135.553İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar4.484.024 0Maddi Duran Varlıklar13 8.364.898 8.075.277Kullanım Hakkı Varlıkları14 3.194.530 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 29.514.832 29.633.063Ertelenmiş Vergi Varlığı23 18.731.203 631.071TOPLAM DURAN VARLIKLAR140.057.914 88.474.964TOPLAM VARLIKLAR4.551.631.525 3.524.948.650KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 3.407.195.281 2.611.074.101İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29 2.189.680 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.189.680 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.405.005.601 2.611.074.101Banka Kredileri9 209.943.264 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 174.210 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar3.194.888.127 2.611.074.101Ticari Borçlar10 400.392.813 199.358.659İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 65.023.613 25.287.963İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar335.369.200 174.070.696Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 4.551.946 2.809.157Diğer Borçlar12 43.625.638 20.532.801İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 39.550 28.342İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar43.586.088 20.504.459Türev Araçlar17 61.074.324 1.148.722Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar61.074.324 1.148.722Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 4.295.740 2.499.742Kısa Vadeli Karşılıklar21.623.089 57.234.909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 19.210.501 21.674.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.412.588 35.560.909Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 17.563.318 13.153.032İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.563.318 13.153.032ARA TOPLAM3.960.322.149 2.907.811.123TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.960.322.149 2.907.811.123UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.112.401 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29 1.089.597 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.089.597 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 22.804 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar22.804 0Uzun Vadeli Karşılıklar18 14.297.584 12.369.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.297.584 12.369.063Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 0 1.510.089TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.409.985 13.879.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.975.732.134 2.921.690.275ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar565.496.933 594.780.510Ödenmiş Sermaye22 98.918.083 98.918.083Sermaye Düzeltme Farkları22 63.078.001 63.078.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.458.702 11.541.601Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)22.180.709 13.981.349Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.722.007 -2.439.748Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.722.007 -2.439.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)102.601 71.323Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)102.601 71.323Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 173.078.307 234.277.667Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları84.609.777 84.609.777Net Dönem Karı veya Zararı126.251.462 102.284.058Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 10.402.458 8.477.865TOPLAM ÖZKAYNAKLAR575.899.391 603.258.375TOPLAM KAYNAKLAR4.551.631.525 3.524.948.650Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 -2.500.064 -2.500.064 0 -2.500.064 12.240.867 12.240.867 236.535.668 43.334.866 97.326.500 548.933.921 8.263.813 557.197.734Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler12.136.493 12.136.493 -12.136.493 -12.136.493 -14.219.590 -14.219.590 -14.219.590Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler12.136.493 12.136.493 -12.136.493 -12.136.493 -14.219.590 -14.219.590 -14.219.590Düzeltmelerden Sonraki Tutar98.918.083 63.078.001 -2.500.064 -2.500.064 12.136.493 9.636.429 104.374 104.374 236.535.668 29.115.276 97.326.500 534.714.331 8.263.813 542.978.144Transferler97.326.500 -97.326.500Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)60.316 60.316 1.844.856 1.716.295 -33.051 -33.051 102.284.058 104.156.179 4.524.051 108.680.230Dönem Karı (Zararı)102.284.058 102.284.058 4.524.051 106.808.109Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)60.316 60.316 1.844.856 1.716.295 -33.051 -33.051 1.872.121 0 1.872.121Kar Payları22 -2.258.001 -41.831.999 -44.090.000 -4.309.999 -48.399.999Dönem Sonu Bakiyeler22 98.918.083 63.078.001 -2.439.748 -2.439.748 13.981.349 11.352.724 71.323 71.323 234.277.667 84.609.777 102.284.058 594.780.510 8.477.865 603.258.375Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 -2.439.748 -2.439.748 13.981.349 11.541.601 71.323 71.323 234.277.667 84.609.777 102.284.058 594.780.510 8.477.865 603.258.375Transferler102.284.058 -102.284.058Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-282.259 -282.259 8.199.360 7.917.101 31.278 31.278 126.251.462 134.199.841 5.980.833 140.180.674Dönem Karı (Zararı)126.251.462 126.251.462 5.980.833 132.232.295Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-282.259 -282.259 8.199.360 7.917.101 31.278 31.278 7.948.379 7.948.379Kar Payları22 -61.199.360 -102.284.058 -163.483.418 -4.056.240 -167.539.658Dönem Sonu Bakiyeler22 98.918.083 63.078.001 -2.722.007 -2.722.007 22.180.709 19.458.702 102.601 102.601 173.078.307 84.609.777 126.251.462 565.496.933 10.402.458 575.899.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)132.232.295 106.808.109DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.917.101 1.905.172Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)10.512.000 2.365.200Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-361.870 77.328Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.233.029 -537.356Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi-2.312.640 -520.344Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi79.611 -17.012Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar31.278 -33.051Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)40.100 -42.373Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.822 9.322Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-8.822 9.322DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.948.379 1.872.121TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)140.180.674 108.680.230Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 5.980.833 4.524.051Ana Ortaklık Payları134.199.841 104.156.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816496BIST