***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
31.01.2020 20:25
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 3.878.806.696 7.416.179.019
Satışların Maliyeti
24 -3.718.007.167 -7.293.399.735
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24 160.799.529 122.779.284
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25 90.041.172 77.258.867
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25 -5.537.221 -10.497.333
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25 84.503.951 66.761.534
BRÜT KAR (ZARAR)
245.303.480 189.540.818
Genel Yönetim Giderleri
26 -151.223.835 -134.512.020
Pazarlama Giderleri
26 -44.708.018 -37.864.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 954.701.219 894.138.560
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -836.721.888 -776.537.433
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
167.350.958 134.765.861
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
167.350.958 134.765.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
167.350.958 134.765.861
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -35.118.663 -27.957.752
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -56.970.735 -32.538.847
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 21.852.072 4.581.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
132.232.295 106.808.109
DÖNEM KARI (ZARARI)
132.232.295 106.808.109
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 5.980.833 4.524.051
Ana Ortaklık Payları
126.251.462 102.284.058
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01336785 0,01079763
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
536.044.263 953.444.605
Dönem Karı (Zararı)
132.232.295 106.808.109
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
343.655.706 431.221.484
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15 8.956.968 4.486.211
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.125.877 63.023.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.049.753 24.387.341
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-34.270.380 33.569.964
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.094.750 5.065.958
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
414.812.696 359.658.847
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-203.195.893 -279.545.293
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
618.008.589 639.204.140
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-106.279.201 -24.021.434
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
172.457 116.845
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
172.457 116.845
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 35.118.663 27.957.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-95.524.189 168.775.259
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.238.262 37.937.656
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-369.628.048 219.985.630
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.295.691 -21.464.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-314.332.357 241.450.197
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-3.855.554 2.096.259
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.498.370 -54.863.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.498.370 -54.863.632
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
70.079.659 -6.235.237
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-208.466 -778.991
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
154.950.425 -28.627.641
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
39.735.650 17.616.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
115.214.775 -46.244.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.742.789 78.739
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.503.123 4.589.710
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.208 28.342
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27.491.915 4.561.368
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
59.925.602 -6.176.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.702.913 769.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.702.913 769.025
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
380.363.812 706.804.852
Alınan Temettüler
9.459.234 10.185.426
Alınan Faiz
193.736.659 269.359.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-21.584.731 -19.177.567
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.930.711 -13.727.973
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.157.835 -6.981.669
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.359 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 18.923 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 3.436 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.180.194 -6.981.669
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.915.666 -1.450.083
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -3.264.528 -5.531.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.764.183 -2.241.327.891
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.243.072.356 71.948.469.478
Kredilerden Nakit Girişleri
48.815.465.932 68.240.777.592
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
4.427.606.424 3.707.691.886
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.450.071.164 -73.502.193.230
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.899.517.907 -69.239.355.870
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.550.553.257 -4.262.837.360
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -4.582.311 0
Ödenen Temettüler
22 -167.539.658 -48.399.999
Ödenen Faiz
-617.115.040 -639.204.140
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
534.650.611 -1.294.864.955
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
106.279.201 24.021.434
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
640.929.812 -1.270.843.521
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.830.984.589 4.101.828.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.471.914.401 2.830.984.589
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.548.582.985 2.864.276.565
Finansal Yatırımlar
7 48.229.561 67.293.918
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.792.261 6.640.553
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 27.228.075
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
42.437.300 33.425.290
Ticari Alacaklar
10 617.140.466 247.512.418
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 77.353.118 22.057.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
539.787.348 225.454.991
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 14.811.329 10.955.775
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
29 14.745.993 8.926.626
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
65.336 2.029.149
Diğer Alacaklar
12 171.876.384 132.378.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
171.876.384 132.378.014
Türev Araçlar
17 0 70.079.659
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 70.079.659
Peşin Ödenmiş Giderler
20 5.786.281 5.577.815
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.786.281 5.577.815
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 5.144.165 38.372.497
Diğer Dönen Varlıklar
2.440 27.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.440 27.025
ARA TOPLAM
4.411.573.611 3.436.473.686
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.411.573.611 3.436.473.686
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 80.252.451 50.135.553
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
75.768.427 50.135.553
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
75.768.427 50.135.553
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4.484.024 0
Maddi Duran Varlıklar
13 8.364.898 8.075.277
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.194.530 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 29.514.832 29.633.063
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 18.731.203 631.071
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
140.057.914 88.474.964
TOPLAM VARLIKLAR
4.551.631.525 3.524.948.650
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.407.195.281 2.611.074.101
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 2.189.680 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.189.680 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.405.005.601 2.611.074.101
Banka Kredileri
9 209.943.264 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 174.210 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.194.888.127 2.611.074.101
Ticari Borçlar
10 400.392.813 199.358.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 65.023.613 25.287.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
335.369.200 174.070.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 4.551.946 2.809.157
Diğer Borçlar
12 43.625.638 20.532.801
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 39.550 28.342
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
43.586.088 20.504.459
Türev Araçlar
17 61.074.324 1.148.722
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
61.074.324 1.148.722
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 4.295.740 2.499.742
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.623.089 57.234.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 19.210.501 21.674.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.412.588 35.560.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 17.563.318 13.153.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.563.318 13.153.032
ARA TOPLAM
3.960.322.149 2.907.811.123
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.960.322.149 2.907.811.123
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.112.401 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 1.089.597 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.089.597 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 22.804 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.804 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 14.297.584 12.369.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.297.584 12.369.063
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 1.510.089
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.409.985 13.879.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.975.732.134 2.921.690.275
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
565.496.933 594.780.510
Ödenmiş Sermaye
22 98.918.083 98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları
22 63.078.001 63.078.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.458.702 11.541.601
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
22.180.709 13.981.349
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.722.007 -2.439.748
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.722.007 -2.439.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
102.601 71.323
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
102.601 71.323
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 173.078.307 234.277.667
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
84.609.777 84.609.777
Net Dönem Karı veya Zararı
126.251.462 102.284.058
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 10.402.458 8.477.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
575.899.391 603.258.375
TOPLAM KAYNAKLAR
4.551.631.525 3.524.948.650
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 -2.500.064 -2.500.064 0 -2.500.064 12.240.867 12.240.867 236.535.668 43.334.866 97.326.500 548.933.921 8.263.813 557.197.734
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
12.136.493 12.136.493 -12.136.493 -12.136.493 -14.219.590 -14.219.590 -14.219.590
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
12.136.493 12.136.493 -12.136.493 -12.136.493 -14.219.590 -14.219.590 -14.219.590
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
98.918.083 63.078.001 -2.500.064 -2.500.064 12.136.493 9.636.429 104.374 104.374 236.535.668 29.115.276 97.326.500 534.714.331 8.263.813 542.978.144
Transferler
97.326.500 -97.326.500
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.316 60.316 1.844.856 1.716.295 -33.051 -33.051 102.284.058 104.156.179 4.524.051 108.680.230
Dönem Karı (Zararı)
102.284.058 102.284.058 4.524.051 106.808.109
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
60.316 60.316 1.844.856 1.716.295 -33.051 -33.051 1.872.121 0 1.872.121
Kar Payları
22 -2.258.001 -41.831.999 -44.090.000 -4.309.999 -48.399.999
Dönem Sonu Bakiyeler
22 98.918.083 63.078.001 -2.439.748 -2.439.748 13.981.349 11.352.724 71.323 71.323 234.277.667 84.609.777 102.284.058 594.780.510 8.477.865 603.258.375
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 -2.439.748 -2.439.748 13.981.349 11.541.601 71.323 71.323 234.277.667 84.609.777 102.284.058 594.780.510 8.477.865 603.258.375
Transferler
102.284.058 -102.284.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-282.259 -282.259 8.199.360 7.917.101 31.278 31.278 126.251.462 134.199.841 5.980.833 140.180.674
Dönem Karı (Zararı)
126.251.462 126.251.462 5.980.833 132.232.295
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-282.259 -282.259 8.199.360 7.917.101 31.278 31.278 7.948.379 7.948.379
Kar Payları
22 -61.199.360 -102.284.058 -163.483.418 -4.056.240 -167.539.658
Dönem Sonu Bakiyeler
22 98.918.083 63.078.001 -2.722.007 -2.722.007 22.180.709 19.458.702 102.601 102.601 173.078.307 84.609.777 126.251.462 565.496.933 10.402.458 575.899.391
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
132.232.295 106.808.109
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.917.101 1.905.172
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
10.512.000 2.365.200
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-361.870 77.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.233.029 -537.356
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-2.312.640 -520.344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
79.611 -17.012
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.278 -33.051
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.100 -42.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.822 9.322
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-8.822 9.322
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.948.379 1.872.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.180.674 108.680.230
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 5.980.833 4.524.051
Ana Ortaklık Payları
134.199.841 104.156.179
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816496
BIST