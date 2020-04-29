***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 1.153.457.100 967.544.705Satışların Maliyeti24 -1.096.155.394 -926.851.943TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24 57.301.706 40.692.762Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı25 30.837.908 17.577.597Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti25 -1.133.101 -1.770.078FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)25 29.704.807 15.807.519BRÜT KAR (ZARAR)87.006.513 56.500.281Genel Yönetim Giderleri26 -40.380.763 -35.803.059Pazarlama Giderleri26 -18.482.410 -11.141.221Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 170.739.523 400.426.213Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -134.575.233 -363.135.055ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)64.307.630 46.847.159FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)64.307.630