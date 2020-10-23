***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 4.368.911.170 2.987.220.359 2.344.743.920 1.095.556.060Satışların Maliyeti24 -4.090.598.776 -2.878.462.938 -2.223.618.007 -1.052.567.514TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)278.312.394 108.757.421 121.125.913 42.988.546Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı25 107.370.979 59.088.510 40.353.588 22.601.746Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti25 -2.767.381 -4.658.993 -798.704 -1.415.935FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)104.603.598 54.429.517 39.554.884 21.185.811BRÜT KAR (ZARAR)382.915.992 163.186.938 160.680.797 64.174.357Genel Yönetim Giderleri26 -125.619.024 -109.216.952 -45.941.564 -35.786.327Pazarlama Giderleri26 -68.118.042 -32.304.015 -29.922.147 -10.940.740Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 379.122.187 763.773.856 176.928.641 183.931.542Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -313.928.337 -660.586.816 -162.700.012 -178.055.744ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)254.372.776 124.853.011 99.045.715 23.323.088FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)254.372.776 124.853.011 99.045.715 23.323.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)254.372.776 124.853.011 99.045.715 23.323.088Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 -52.752.482 -25.363.277 -21.405.489 -4.575.029Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -46.381.453 -10.999.106 -28.069.750 2.434.305Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -6.371.029 -14.364.171 6.664.261 -7.009.334SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)201.620.294 99.489.734 77.640.226 18.748.059DÖNEM KARI (ZARARI)201.620.294 99.489.734 77.640.226 18.748.059Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 8.015.529 3.635.204 3.094.350 1.495.240Ana Ortaklık Payları193.604.765 95.854.530 74.545.876 17.252.819Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,02038255 0,01005779 0,00784894 0,00189531Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.641.900 445.725.999Dönem Karı (Zararı)201.620.294 99.489.734Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.571.164 379.197.081Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 7.775.365 6.649.782Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.673.918 -18.411.031Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-4.218.088 16.009.361Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler544.170 -34.420.392Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler27 -15.066.248 -8.095.333Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.631.525 352.332.103Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-152.429.094 -158.105.244Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler175.060.619 510.437.347Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-76.593.059 27.884.970Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-920.962 -6.598.903Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-920.962 -6.598.903Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 63.276.133 25.435.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-325.058.937 -161.394.517Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-114.484.576 45.981.135Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-92.740.523 -224.037.461İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.923.869 -1.814.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-100.664.392 -222.223.429Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)62.173 2.320.664Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-103.758.783 -127.503.192İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-103.758.783 -127.503.192Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-601.955 -34.540.158Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-143.415 377.084Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler147.272.676 184.064.808İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-33.487.862 1.264.578İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)180.760.538 182.800.230Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.198.174 -165.368Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler83.078.442 10.057.077İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)93.369 242.309İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)82.985.073 9.814.768Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-28.756.473 -1.148.722İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-213.788.329 -16.800.384Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-213.788.329 -16.800.384Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-126.009.807 317.292.298Alınan Temettüler27 15.066.248 8.095.333Alınan Faiz152.429.094 158.105.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-21.638.308 -20.990.284Vergi İadeleri (Ödemeleri)-33.489.127 -16.776.592YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.067.572 -3.423.720Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.164Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 17.726Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 8.438Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.067.572 -3.449.884Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.119.947 -867.140Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -2.947.625 -2.582.744FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.621.934.836 115.477.426Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri49.021.274.604 29.709.790.819Kredilerden Nakit Girişleri47.686.395.052 27.591.126.870İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri1.334.879.552 2.118.663.949Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.344.864.246 -28.913.197.318Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-48.684.340.250 -26.610.120.127İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.660.523.996 -2.303.077.191Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.990.304 -3.139.070Ödenen Temettüler29 -120.294.271 -167.539.658Ödenen Faiz-175.060.619 -510.437.347YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.641.644.308 557.779.705Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi76.593.059 -27.884.970NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.565.051.249 529.894.735DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.471.914.401 2.830.984.589DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.906.863.152 3.360.879.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.083.246.648 3.548.582.985Finansal Yatırımlar7 179.607.585 48.229.561Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar14.494.234 5.792.261Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar105.675.675 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar59.437.676 42.437.300Ticari Alacaklar10 709.880.989 617.140.466İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 69.429.249 77.353.118İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar640.451.740 539.787.348Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 14.749.156 14.811.329Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar29 13.780.925 14.745.993Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar968.231 65.336Diğer Alacaklar12 275.635.167 171.876.384İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar275.635.167 171.876.384Türev Araçlar17 601.955 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar601.955 0Peşin Ödenmiş Giderler20 5.929.696 5.786.281İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 410.340 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.519.356 5.786.281Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 0 5.144.165Diğer Dönen Varlıklar40.885 2.440İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar40.885 2.440ARA TOPLAM3.269.692.081 4.411.573.611TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.269.692.081 4.411.573.611DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 63.359.003 80.252.451Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar63.359.003 75.768.427Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar63.359.003 75.768.427İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 4.484.024Maddi Duran Varlıklar13 10.001.512 8.364.898Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.117.651 3.194.530Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 29.246.053 29.514.832Ertelenmiş Vergi Varlığı23 12.146.972 18.731.203TOPLAM DURAN VARLIKLAR116.871.191 140.057.914TOPLAM VARLIKLAR3.386.563.272 4.551.631.525KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 1.954.337.514 3.407.195.281İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29 7.310.524 2.189.680Banka Kredileri6.102.626 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.207.898 2.189.680İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.947.026.990 3.405.005.601Banka Kredileri9 7.892.100 209.943.264Kiralama İşlemlerinden Borçlar310.306 174.210Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar1.938.824.584 3.194.888.127Ticari Borçlar10 547.665.489 400.392.813İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 31.535.751 65.023.613İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar516.129.738 335.369.200Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 3.353.772 4.551.946Diğer Borçlar12 89.961.887 43.625.638İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 132.919 39.550İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar89.828.968 43.586.088Türev Araçlar17 32.317.851 61.074.324Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar32.317.851 61.074.324Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 14.819.391 4.295.740Kısa Vadeli Karşılıklar17.941.868 21.623.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 16.107.169 19.210.501Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.834.699 2.412.588Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 54.305.511 17.563.318İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler54.305.511 17.563.318ARA TOPLAM2.714.703.283 3.960.322.149TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.714.703.283 3.960.322.149UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 860.907 1.112.401İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29 853.791 1.089.597Kiralama İşlemlerinden Borçlar853.791 1.089.597İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.116 22.804Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.116 22.804Uzun Vadeli Karşılıklar18 13.017.767 14.297.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.017.767 14.297.584TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.878.674 15.409.985TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.728.581.957 3.975.732.134ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar644.633.915 565.496.933Ödenmiş Sermaye22 98.918.083 98.918.083Sermaye Düzeltme Farkları22 63.078.001 63.078.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.293.641 19.458.702Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)22.180.709 22.180.709Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.887.068 -2.722.007Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.887.068 -2.722.007Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.023.563 102.601Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.023.563 102.601Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 184.106.085 173.078.307Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları84.609.777 84.609.777Net Dönem Karı veya Zararı193.604.765 126.251.462Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 13.347.400 10.402.458TOPLAM ÖZKAYNAKLAR657.981.315 575.899.391TOPLAM KAYNAKLAR3.386.563.272 4.551.631.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 13.981.349 -2.439.748 -2.439.748 11.541.601 71.323 71.323 234.277.667 84.609.777 102.284.058 594.780.510 8.477.865 603.258.375Transferler102.284.058 -102.284.058 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.199.360 572.365 572.365 8.771.725 292.656 292.656 95.854.530 104.918.911 3.635.204 108.554.115Dönem Karı (Zararı)95.854.530 95.854.530 3.635.204 99.489.734Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.199.360 572.365 572.365 8.771.725 292.656 292.656 9.064.381 0 9.064.381Kar Payları22 -61.199.360 -102.284.058 -163.483.418 -4.056.240 -167.539.658Dönem Sonu Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -1.867.383 -1.867.383 20.313.326 363.979 363.979 173.078.307 84.609.777 95.854.530 536.216.003 8.056.829 544.272.832Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.722.007 -2.722.007 19.458.702 102.601 102.601 173.078.307 84.609.777 126.251.462 565.496.933 10.402.458 575.899.391Transferler126.251.462 -126.251.462 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-165.061 -165.061 -165.061 920.962 920.962 193.604.765 194.360.666 8.015.529 202.376.195Dönem Karı (Zararı)193.604.765 193.604.765 8.015.529 201.620.294Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-165.061 -165.061 -165.061 920.962 920.962 755.901 0 755.901Kar Payları22 11.027.778 -126.251.462 -115.223.684 -5.070.587 -120.294.271Dönem Sonu Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.887.068 -2.887.068 19.293.641 1.023.563 1.023.563 184.106.085 84.609.777 193.604.765 644.633.915 13.347.400 657.981.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)201.620.294 99.489.734 77.640.226 18.748.059DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-165.061 8.771.725 -39.083 248.634Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 10.512.000 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -211.617 733.801 -50.107 318.761Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler46.556 -2.474.076 11.024 -70.127Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 -2.312.640 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi46.556 -161.436 11.024 -70.127Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar920.962 292.656 19.657 172.297Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.180.720 375.200 25.201 220.894Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.180.720 375.200 25.201 220.894Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-259.758 -82.544 -5.544 -48.597Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-259.758 -82.544 -5.544 -48.597DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)755.901 9.064.381 -19.426 420.931TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)202.376.195 108.554.115 77.620.800 19.168.990Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 8.015.529 3.635.204 3.094.350 1.495.240Ana Ortaklık Payları194.360.666 104.918.911 74.526.450 17.673.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883475BIST