***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 5.531.804.094 3.878.806.696Satışların Maliyeti24 -5.119.146.542 -3.718.007.167TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24 412.657.552 160.799.529Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı25 165.032.862 87.637.776Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti25 -3.606.005 -3.133.825FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)25 161.426.857 84.503.951BRÜT KAR (ZARAR)574.084.409 245.303.480Genel Yönetim Giderleri26 -184.973.852 -151.223.835Pazarlama Giderleri26 -107.602.171 -44.708.018Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 553.846.606 954.701.219Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -476.844.672 -836.721.888ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)358.510.320 167.350.958FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)358.510.320 167.350.958SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)358.510.320 167.350.958Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 -76.466.519 -35.118.663Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -40.048.671 -56.970.735Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -36.417.848 21.852.072SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)282.043.801 132.232.295DÖNEM KARI (ZARARI)282.043.801 132.232.295Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 13.083.423 5.980.833Ana Ortaklık Payları268.960.378 126.251.462Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,02851286 0,01336785Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI101.941.617 536.044.263Dönem Karı (Zararı)282.043.801 132.232.295Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler71.636.529 343.655.706Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14, 15 11.139.880 8.956.968Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler32.001.707 -9.125.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.373.231 21.049.753Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler860.778 -34.270.380Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.767.698 4.094.750Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.707.821 414.812.696Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-210.004.496 -203.195.893Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler238.712.317 618.008.589Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-76.770.477 -106.279.201Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler91.079 172.457Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler91.079 172.457Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 76.466.519 35.118.663İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-386.870.354 -95.524.189Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-101.382.867 -2.238.262Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-240.913.651 -369.628.048İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.699.808 -55.295.691İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-238.213.843 -314.332.357Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-8.353.843 -3.855.554Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-150.057.200 -39.498.370İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-150.057.200 -39.498.370Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-132.958.946 70.079.659Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.325.503 -208.466Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler190.140.977 154.950.425İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)87.140.134 39.735.650İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)103.000.843 115.214.775Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)648.859 1.742.789Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler121.871.021 27.503.123İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-38.182 11.208İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)121.909.203 27.491.915Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-61.074.324 59.925.602İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.464.877 5.702.913Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.464.877 5.702.913Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-33.190.024 380.363.812Alınan Temettüler15.333.397 9.459.234Alınan Faiz194.671.099 193.736.659Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-21.867.315 -21.584.731Vergi İadeleri (Ödemeleri)-53.005.540 -25.930.711YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.721.330 -5.157.835Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 22.359Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 18.923Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 3.436Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.721.330 -5.180.194Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -11.014.792 -1.915.666Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -5.706.538 -3.264.528FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-906.151.639 3.764.183Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri55.310.374.321 53.243.072.356Kredilerden Nakit Girişleri53.867.172.112 48.815.465.932İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri1.443.202.209 4.427.606.424Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-55.853.334.387 -52.450.071.164Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-53.907.245.511 -47.899.517.907İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.946.088.876 -4.550.553.257Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -4.843.796 -4.582.311Ödenen Temettüler22 -120.294.271 -167.539.658Ödenen Faiz-238.053.506 -617.115.040YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-820.931.352 534.650.611Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi76.770.477 106.279.201NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-744.160.875 640.929.812DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.471.914.401 2.830.984.589DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.727.753.526 3.471.914.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.904.454.202 3.548.582.985Finansal Yatırımlar7 155.763.092 48.229.561Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar10.257.451 5.792.261Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar107.874.679 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar37.630.962 42.437.300Ticari Alacaklar10 858.054.117 617.140.466İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 80.052.926 77.353.118İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar778.001.191 539.787.348Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 23.165.172 14.811.329Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar29 23.027.448 14.745.993Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar137.724 65.336Diğer Alacaklar12 321.933.584 171.876.384İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar321.933.584 171.876.384Türev Araçlar17 132.958.946 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar132.958.946 0Peşin Ödenmiş Giderler20 7.111.784 5.786.281İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 557.580 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.554.204 5.786.281Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 21.534.869 5.144.165Diğer Dönen Varlıklar112.553 2.440İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar112.553 2.440ARA TOPLAM4.425.088.319 4.411.573.611TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.425.088.319 4.411.573.611DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 72.626.710 80.252.451Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar72.626.710 75.768.427Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar72.626.710 75.768.427İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 4.484.024Maddi Duran Varlıklar13 17.121.503 8.364.898Kullanım Hakkı Varlıkları14 3.281.671 3.194.530Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 30.488.937 29.514.832Ertelenmiş Vergi Varlığı23 403.549 18.731.203TOPLAM DURAN VARLIKLAR123.922.370 140.057.914TOPLAM VARLIKLAR4.549.010.689 4.551.631.525KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 2.861.847.812 3.407.195.281İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29 102.391.251 2.189.680Banka Kredileri29 100.057.778 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.333.473 2.189.680İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.759.456.561 3.405.005.601Banka Kredileri9 239.130.361 209.943.264Kiralama İşlemlerinden Borçlar171.439 174.210Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar2.520.154.761 3.194.888.127Ticari Borçlar10 689.176.547 400.392.813İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 152.163.747 65.023.613İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar537.012.800 335.369.200Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 5.200.805 4.551.946Diğer Borçlar12 131.554.157 43.625.638İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 1.368 39.550İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar131.552.789 43.586.088Türev Araçlar17 0 61.074.324Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 61.074.324Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 10.505.065 4.295.740Kısa Vadeli Karşılıklar28.394.094 21.623.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 26.242.787 19.210.501Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.151.307 2.412.588Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 51.505.820 17.563.318İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler51.505.820 17.563.318ARA TOPLAM3.778.184.300 3.960.322.149TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.778.184.300 3.960.322.149UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.022.795 1.112.401İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29 1.022.795 1.089.597Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.022.795 1.089.597İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 22.804Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 22.804Uzun Vadeli Karşılıklar18 13.771.214 14.297.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.771.214 14.297.584Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 18.155.235 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.949.244 15.409.985TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.811.133.544 3.975.732.134ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar719.461.851 565.496.933Ödenmiş Sermaye22 98.918.083 98.918.083Sermaye Düzeltme Farkları22 63.078.001 63.078.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.683.521 19.458.702Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)22.180.709 22.180.709Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.497.188 -2.722.007Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.497.188 -2.722.007Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.106.006 102.601Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.106.006 102.601Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 184.106.085 173.078.307Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları84.609.777 84.609.777Net Dönem Karı veya Zararı268.960.378 126.251.462Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 18.415.294 10.402.458TOPLAM ÖZKAYNAKLAR737.877.145 575.899.391TOPLAM KAYNAKLAR4.549.010.689 4.551.631.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 13.981.349 -2.439.748 -2.439.748 11.541.601 71.323 71.323 234.277.667 84.609.777 102.284.058 594.780.510 8.477.865 603.258.375Transferler102.284.058 -102.284.058 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.199.360 -282.259 -282.259 7.917.101 31.278 31.278 126.251.462 134.199.841 5.980.833 140.180.674Dönem Karı (Zararı)126.251.462 126.251.462 5.980.833 132.232.295Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.199.360 -282.259 -282.259 7.917.101 31.278 31.278 7.948.379 0 7.948.379Kar Payları22 -61.199.360 -102.284.058 -163.483.418 -4.056.240 -167.539.658Dönem Sonu Bakiyeler22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.722.007 -2.722.007 19.458.702 102.601 102.601 173.078.307 84.609.777 126.251.462 565.496.933 10.402.458 575.899.391Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.722.007 -2.722.007 19.458.702 102.601 102.601 173.078.307 84.609.777 126.251.462 565.496.933 10.402.458 575.899.391Transferler126.251.462 -126.251.462 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-775.181 -775.181 -775.181 1.003.405 1.003.405 268.960.378 269.188.602 13.083.423 282.272.025Dönem Karı (Zararı)268.960.378 268.960.378 13.083.423 282.043.801Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-775.181 -775.181 -775.181 1.003.405 1.003.405 228.224 0 228.224Kar Payları22 11.027.778 -126.251.462 -115.223.684 -5.070.587 -120.294.271Dönem Sonu Bakiyeler22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.497.188 -3.497.188 18.683.521 1.106.006 1.106.006 184.106.085 84.609.777 268.960.378 719.461.851 18.415.294 737.877.145Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)282.043.801 132.232.295DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-775.181 7.917.101Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 10.512.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-959.725 -361.870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler184.544 -2.233.029Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 -2.312.640Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi184.544 79.611Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.003.405 31.278Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.252.990 40.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-249.585 -8.822Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-249.585 -8.822DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)228.224 7.948.379TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)282.272.025 140.180.674Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 13.083.423 5.980.833Ana Ortaklık Payları269.188.602 134.199.841http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907101BIST