***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 1.037.409.914 1.153.457.100Satışların Maliyeti24 -850.648.777 -1.096.155.394TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24 186.761.137 57.301.706Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı25 44.142.657 30.837.908Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti25 -997.393 -1.133.101FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)25 43.145.264 29.704.807BRÜT KAR (ZARAR)229.906.401 87.006.513Genel Yönetim Giderleri26 -49.938.540 -40.380.763Pazarlama Giderleri26 -45.094.356 -18.482.410Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 444.938.985 170.739.523Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -401.974.330 -134.575.233ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)177.838.160 64.307.630FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)177.838.160 64.307.630SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)177.838.160 64.307.630Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 -38.114.132 -14.079.349Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -91.704.249 -11.813.360Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 53.590.117 -2.265.989SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)139.724.028 50.228.281DÖNEM KARI (ZARARI)139.724.028 50.228.281Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 3.936.025 2.208.971Ana Ortaklık Payları135.788.003 48.019.310Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,01412522 0,00507776Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI321.531.283 -112.879.433Dönem Karı (Zararı)139.724.028 50.228.281Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler249.460.774 -45.569.341Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14, 15 3.310.804 2.483.819Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-16.443.595 -14.449.279Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-16.443.595 -14.450.935Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 1.656Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler48.917.812 28.773.906Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-50.534.199 -31.565.299Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler99.452.011 60.339.205Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler118.801.688 -77.763.026Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-185.552 905.717Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-185.552 905.717Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 95.059.617 14.479.522İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-40.268.046 -60.107.816Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-23.578.763 -43.840.668Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler65.139.631 34.507.071İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-42.877.427 -49.695.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)108.017.058 84.202.863Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)6.256.460 3.186.343Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler121.539.658 18.306.866İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)121.539.658 18.306.866Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)132.958.946 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.294.126 160.116Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.398.063 19.154.503İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-82.277.906 -34.002.186İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)154.675.969 53.156.689Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.835.380 -1.920.247Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.993.664 38.323.722İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.368 41.604İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.992.296 38.282.118Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)162.561.948 2.328.308İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-567.420.819 -130.313.830Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-567.420.819 -130.313.830Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları348.916.756 -55.448.876Alınan Temettüler2.269.986 472.681Alınan Faiz50.534.199 31.092.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-24.032.031 -20.652.815Vergi İadeleri (Ödemeleri)-56.157.627 -68.728.316Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 385.275YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.657.121 -2.721.896Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.490 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 4.490 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.661.611 -2.721.896Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -857.732 -894.733Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -5.803.879 -1.827.163FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-948.740.886 -2.003.689.326Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.440.767.274 24.093.899.187Kredilerden Nakit Girişleri10.334.185.857 23.793.071.500İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri106.581.417 300.827.687Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.245.953.657 -25.808.754.587Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.137.631.000 -25.203.329.236İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-108.322.657 -605.425.351Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.123.855 -893.129Ödenen Temettüler22 -42.978.638 -120.294.271Ödenen Faiz-99.452.010 -60.339.204Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -107.307.322YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-633.866.724 -2.119.290.655Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-118.801.688 77.763.026NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-752.668.412 -2.041.527.629DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.727.753.526 3.465.573.415DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.975.085.114 1.424.045.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.325.839.932 2.904.454.202Finansal Yatırımlar7 168.950.518 155.763.092Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar37.861.228 10.257.451Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar67.008.193 107.874.679İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar64.081.097 37.630.962Ticari Alacaklar10 792.914.486 858.054.117İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 122.930.353 80.052.926İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar669.984.133 778.001.191Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 16.908.712 23.165.172Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar29 15.893.462 23.027.448Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar1.015.250 137.724Diğer Alacaklar12 200.393.926 321.933.584İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar200.393.926 321.933.584Türev Araçlar17 0 132.958.946Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 132.958.946Peşin Ödenmiş Giderler20 9.405.910 7.111.784İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 321.348 557.580İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.084.562 6.554.204Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 109.571 21.534.869Diğer Dönen Varlıklar76.508 112.553İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar76.508 112.553ARA TOPLAM3.514.599.563 4.425.088.319TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.514.599.563 4.425.088.319DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 83.018.047 72.626.710Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar83.018.047 72.626.710Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar83.018.047 72.626.710Maddi Duran Varlıklar13 16.951.317 17.121.503Kullanım Hakkı Varlıkları14 3.008.955 3.281.671Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 34.986.837 30.488.937Ertelenmiş Vergi Varlığı23 35.783.352 403.549TOPLAM DURAN VARLIKLAR173.748.508 123.922.370TOPLAM VARLIKLAR3.688.348.071 4.549.010.689KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 1.654.876.225 2.861.847.812İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29 4.106.119 102.391.251Banka Kredileri29 1.701.027 100.057.778Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.405.092 2.333.473İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.650.770.106 2.759.456.561Banka Kredileri9 0 239.130.361Kiralama İşlemlerinden Borçlar22.319 171.439Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar1.650.747.787 2.520.154.761Ticari Borçlar10 761.574.610 689.176.547İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 69.885.841 152.163.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar691.688.769 537.012.800Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 3.365.425 5.200.805Diğer Borçlar12 127.787.747 131.554.157İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 0 1.368İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar127.787.747 131.552.789Türev Araçlar17 162.561.948 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar162.561.948 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 67.450.550 10.505.065Kısa Vadeli Karşılıklar10.934.040 28.394.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 8.782.733 26.242.787Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.151.307 2.151.307Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 49.278.566 51.505.820İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler49.278.566 51.505.820ARA TOPLAM2.837.829.111 3.778.184.300TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.837.829.111 3.778.184.300UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 843.540 1.022.795İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29 843.540 1.022.795Kiralama İşlemlerinden Borçlar843.540 1.022.795İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar18 14.827.503 13.771.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.827.503 13.771.214Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 0 18.155.235TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.671.043 32.949.244TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.853.500.154 3.811.133.544ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar823.271.596 719.461.851Ödenmiş Sermaye22 98.918.083 98.918.083Sermaye Düzeltme Farkları22 63.078.001 63.078.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.723.351 18.683.521Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)22.180.709 22.180.709Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.457.358 -3.497.188Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.457.358 -3.497.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.291.558 1.106.006Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.291.558 1.106.006Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 186.831.858 184.106.085Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları318.640.742 84.609.777Net Dönem Karı veya Zararı135.788.003 268.960.378Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 11.576.321 18.415.294TOPLAM ÖZKAYNAKLAR834.847.917 737.877.145TOPLAM KAYNAKLAR3.688.348.071 4.549.010.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.722.007 -2.722.007 19.458.702 102.601 102.601 173.078.307 84.609.777 126.251.462 565.496.933 10.402.458 575.899.391Transferler126.251.462 -126.251.462 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)289.311 289.311 289.311 47.982 47.982 48.019.310 48.356.603 2.208.971 50.565.574Dönem Karı (Zararı)48.019.310 48.019.310 2.208.971 50.228.281Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)289.311 289.311 289.311 47.982 47.982 337.293 0 337.293Kar Payları22 11.027.778 -126.251.462 -115.223.684 -5.070.587 -120.294.271Dönem Sonu Bakiyeler22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.432.696 -2.432.696 19.748.013 150.583 150.583 184.106.085 84.609.777 48.019.310 498.629.852 7.540.842 506.170.694Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.497.188 -3.497.188 18.683.521 1.106.006 102.601 184.106.085 84.609.777 268.960.378 719.461.851 18.415.294 737.877.145Transferler268.960.378 -268.960.378 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)39.830 39.830 39.830 185.552 185.552 135.788.003 136.013.385 3.936.025 139.949.410Dönem Karı (Zararı)135.788.003 135.788.003 3.936.025 139.724.028Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)39.830 39.830 39.830 185.552 185.552 225.382 0 225.382Kar Payları22 2.725.773 -34.929.413 -32.203.640 -10.774.998 -42.978.638Dönem Sonu Bakiyeler22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.457.358 -3.457.358 18.723.351 1.291.558 1.291.558 186.831.858 318.640.742 135.788.003 823.271.596 11.576.321 834.847.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)139.724.028 50.228.281DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar39.830 289.311Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)49.787 370.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.957 -81.600Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-9.957 -81.600Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar185.552 47.982Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)230.674 61.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-45.122 -13.533Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-45.122 -13.533DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)225.382 337.293TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)139.949.410 50.565.574Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 3.936.025 2.208.971Ana Ortaklık Payları136.013.385 48.356.603http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932840BIST