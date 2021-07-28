***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 2.479.710.249 2.024.167.250 1.442.300.335 870.710.150Satışların Maliyeti24 -2.183.803.670 -1.866.980.769 -1.333.154.893 -770.825.375TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)295.906.579 157.186.481 109.145.442 99.884.775Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı25 95.164.930 67.017.391 51.022.273 36.179.483Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti25 -1.954.583 -1.968.677 -957.190 -835.576FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)93.210.347 65.048.714 50.065.083 35.343.907BRÜT KAR (ZARAR)389.116.926 222.235.195 159.210.525 135.228.682Genel Yönetim Giderleri26 -105.354.973 -79.677.460 -55.416.433 -39.296.697Pazarlama Giderleri26 -75.650.611 -38.195.895 -30.556.255 -19.713.485Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 509.902.606 202.193.546 64.963.621 31.454.023Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -416.855.159 -151.228.325 -14.880.829 -16.653.092ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)301.158.789 155.327.061 123.320.629 91.019.431FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)301.158.789 155.327.061 123.320.629 91.019.431SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)301.158.789 155.327.061 123.320.629 91.019.431Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 -77.886.707 -31.346.993 -39.772.575 -17.267.644Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -110.274.875 -18.311.703 -18.570.626 -6.498.343Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 32.388.168 -13.035.290 -21.201.949 -10.769.301SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)223.272.082 123.980.068 83.548.054 73.751.787DÖNEM KARI (ZARARI)223.272.082 123.980.068 83.548.054 73.751.787Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 7.878.913 4.921.179 3.942.888 2.712.208Ana Ortaklık Payları215.393.169 119.058.889 79.605.166 71.039.579Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI568.777.222 -29.980.413Dönem Karı (Zararı)223.272.082 123.980.068Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler329.749.670 44.410.522Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 7.272.854 5.013.196Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.971.111 13.362.231Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7.606.649 12.671.123Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler83.353 691.108Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10.494.407 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler27 0 -14.412.708Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler119.391.526 22.362.773Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-105.573.472 -93.181.973Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler224.964.998 115.544.746Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler121.876.588 -14.608.818Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler350.884 1.346.855Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler350.884 1.346.855Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 77.886.707 31.346.993İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.242.079 -265.185.219Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-12.632.354 -111.080.924Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler88.068.574 -279.635.885İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-41.032.387 53.148.353İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)129.100.961 -332.784.238Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)4.351.268 -1.460.702Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.820.239 -99.988.694İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.820.239 -99.988.694Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)122.790.872 -41.884Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.396.732 885.250Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-181.964.576 187.652.555İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-87.787.671 12.715.237İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-94.176.905 174.937.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.009.460 -1.533.052Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.999.195 92.146.650İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.368 23.543İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-25.997.827 92.123.107Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)33.103.086 -52.055.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.750.835 -73.333Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8.750.835 -73.333Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları556.263.831 -96.794.629Alınan Temettüler27 15.209.426 14.412.708Alınan Faiz105.573.472 93.181.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-24.399.432 -20.932.164Vergi İadeleri (Ödemeleri)-83.870.075 -19.848.301YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.783.352 -7.042.968Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.490 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 4.490 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.787.842 -7.042.968Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.094.557 -2.706.475Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -7.693.285 -4.336.493FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI423.123.943 -703.170.164Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22.328.116.693 39.572.066.710Kredilerden Nakit Girişleri21.296.769.860 38.521.851.002İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri1.031.346.833 1.050.215.708Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.635.925.259 -40.037.598.889Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.325.855.054 -39.130.132.062İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-310.070.205 -907.466.827Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.123.855 -2.154.302Ödenen Temettüler22 -42.978.638 -120.294.271Ödenen Faiz-224.964.998 -115.189.412YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)981.117.813 -740.193.545Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-121.876.588 14.608.818NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)859.241.225 -725.584.727DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.727.753.526 3.471.914.401DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.586.994.751 2.746.329.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.941.346.842 2.904.454.202Finansal Yatırımlar7 133.058.640 155.763.092Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar37.744.836 10.257.451Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar37.236.851 107.874.679İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar58.076.953 37.630.962Ticari Alacaklar10 769.985.543 858.054.117İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 121.085.313 80.052.926İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar648.900.230 778.001.191Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 18.813.904 23.165.172Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar29 17.662.104 23.027.448Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar1.151.800 137.724Diğer Alacaklar12 352.753.823 321.933.584İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar352.753.823 321.933.584Türev Araçlar17 10.168.074 132.958.946Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10.168.074 132.958.946Peşin Ödenmiş Giderler20 8.508.516 7.111.784İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 707.217 557.580İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.801.299 6.554.204Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 109.137 21.534.869Diğer Dönen Varlıklar0 112.553İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 112.553ARA TOPLAM5.234.744.479 4.425.088.319TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.234.744.479 4.425.088.319DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 107.963.516 72.626.710Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar107.963.516 72.626.710Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar107.963.516 72.626.710Maddi Duran Varlıklar13 18.143.414 17.121.503Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.202.710 3.281.671Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 34.765.169 30.488.937Ertelenmiş Vergi Varlığı23 14.928.177 403.549TOPLAM DURAN VARLIKLAR178.002.986 123.922.370TOPLAM VARLIKLAR5.412.747.465 4.549.010.689KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 3.553.340.103 2.861.847.812İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29 1.790.452 102.391.251Banka Kredileri29 0 100.057.778Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.790.452 2.333.473İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.551.549.651 2.759.456.561Banka Kredileri9 120.400.823 239.130.361Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.317 171.439Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar3.431.133.511 2.520.154.761Ticari Borçlar10 695.514.276 689.176.547İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 64.376.076 152.163.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar631.138.200 537.012.800Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 4.191.345 5.200.805Diğer Borçlar12 123.140.862 131.554.157İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 0 1.368İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar123.140.862 131.552.789Türev Araçlar17 33.103.086 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar33.103.086 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 17.792.783 10.505.065Kısa Vadeli Karşılıklar17.130.338 28.394.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 14.895.678 26.242.787Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.234.660 2.151.307Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 33.919.920 51.505.820İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33.919.920 51.505.820ARA TOPLAM4.478.132.713 3.778.184.300TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.478.132.713 3.778.184.300UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 654.390 1.022.795İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29 654.390 1.022.795Kiralama İşlemlerinden Borçlar654.390 1.022.795İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar18 16.826.165 13.771.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.826.165 13.771.214Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 0 18.155.235TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.480.555 32.949.244TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.495.613.268 3.811.133.544ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar901.614.988 719.461.851Ödenmiş Sermaye22 98.918.083 98.918.083Sermaye Düzeltme Farkları22 63.078.001 63.078.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.998.013 18.683.521Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)22.180.709 22.180.709Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.182.696 -3.497.188Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.182.696 -3.497.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)755.122 1.106.006Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)755.122 1.106.006Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 186.831.858 184.106.085Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları318.640.742 84.609.777Net Dönem Karı veya Zararı215.393.169 268.960.378Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 15.519.209 18.415.294TOPLAM ÖZKAYNAKLAR917.134.197 737.877.145TOPLAM KAYNAKLAR5.412.747.465 4.549.010.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.722.007 -2.722.007 19.458.702 102.601 102.601 173.078.307 84.609.777 126.251.462 565.496.933 10.402.458 575.899.391Transferler126.251.462 -126.251.462 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-125.978 -125.978 -125.978 901.305 901.305 119.058.889 119.834.216 4.921.179 124.755.395Dönem Karı (Zararı)119.058.889 119.058.889 4.921.179 123.980.068Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-125.978 -125.978 -125.978 901.305 901.305 775.327 0 775.327Kar Payları22 11.027.778 -126.251.462 -115.223.684 -5.070.587 -120.294.271Dönem Sonu Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.847.985 -2.847.985 19.332.724 1.003.906 1.003.906 184.106.085 84.609.777 119.058.889 570.107.465 10.253.050 580.360.515Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.497.188 -3.497.188 18.683.521 1.106.006 102.601 184.106.085 84.609.777 268.960.378 719.461.851 18.415.294 737.877.145Transferler268.960.378 -268.960.378 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-685.508 -685.508 -685.508 -350.884 -350.884 215.393.169 214.356.777 7.878.913 222.235.690Dönem Karı (Zararı)215.393.169 215.393.169 7.878.913 223.272.082Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-685.508 -685.508 -685.508 -350.884 -350.884 -1.036.392 0 -1.036.392Kar Payları22 2.725.773 -34.929.413 -32.203.640 -10.774.998 -42.978.638Dönem Sonu Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -4.182.696 -4.182.696 17.998.013 755.122 755.122 186.831.858 318.640.742 215.393.169 901.614.988 15.519.209 917.134.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)223.272.082 123.980.068 83.548.054 73.751.787DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-685.508 -125.978 -725.338 -415.288Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -856.885 -161.510 -906.672 -532.421Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler171.377 35.532 181.334 117.133Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi171.377 35.532 181.334 117.133Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-350.884 901.305 -536.436 853.323Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-471.202 1.155.519 -701.876 1.094.004Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-471.202 1.155.519 -701.876 1.094.004Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler120.318 -254.214 165.440 -240.681Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi120.318 -254.214 165.440 -240.681DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.036.392 775.327 -1.261.774 438.035TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)222.235.690 124.755.395 82.286.280 74.189.822Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 7.878.913 4.921.179 3.942.888 2.712.208Ana Ortaklık Payları214.356.777 119.834.216 78.343.392 71.477.614http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952465BIST