***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 3.808.558.785 4.368.911.170 1.328.848.536 2.344.743.920Satışların Maliyeti24 -3.422.601.635 -4.090.598.776 -1.238.797.965 -2.223.618.007TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)385.957.150 278.312.394 90.050.571 121.125.913Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı25 150.842.469 107.370.979 55.677.539 40.353.588Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti25 -2.826.554 -2.767.381 -871.971 -798.704FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)148.015.915 104.603.598 54.805.568 39.554.884BRÜT KAR (ZARAR)533.973.065 382.915.992 144.856.139 160.680.797Genel Yönetim Giderleri26 -158.204.868 -125.619.024 -52.849.895 -45.941.564Pazarlama Giderleri26 -103.065.497 -68.118.042 -27.414.886 -29.922.147Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 794.099.574 379.122.187 284.196.968 176.928.641Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -629.869.874 -313.928.337 -213.014.716 -162.700.012ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)436.932.400 254.372.776 135.773.610 99.045.715FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)436.932.400 254.372.776 135.773.610 99.045.715SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)436.932.400 254.372.776 135.773.610 99.045.715Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 -113.076.230 -52.752.482 -35.189.523 -21.405.489Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -158.244.811 -46.381.453 -47.969.936 -28.069.750Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 45.168.581 -6.371.029 12.780.413 6.664.261SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)323.856.170 201.620.294 100.584.087 77.640.226DÖNEM KARI (ZARARI)323.856.170 201.620.294 100.584.087 77.640.226Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 12.745.329 8.015.529 4.866.416 0.213 -4.218.088Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler83.353 544.170Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10.494.398 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler27 -15.423.263 -15.066.248Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler217.964.412 22.631.525Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-169.003.100 -152.429.094Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler386.967.512 175.060.619Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler57.589.257 -76.593.059Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler338.646 -920.962Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler338.646 -920.962Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 113.076.230 63.276.133İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-78.107.348 -325.058.937Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)74.600.391 -114.484.576Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler34.739.549 -92.740.523İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)25.795.208 7.923.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.944.341 -100.664.392Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)2.983.413 62.173Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-113.608.407 -103.758.783İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-113.608.407 -103.758.783Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)131.390.808 -601.955Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-259.834 -143.415Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-244.907.253 147.272.676İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-67.918.508 -33.487.862İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-176.988.745 180.760.538Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.277.677 -1.198.174Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-60.125.586 83.078.442İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.478 93.369İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-60.127.064 82.985.073Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)78.459.400 -28.756.473İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.897.848 -213.788.329Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-35.500.665 -213.788.329Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)55.398.513 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları638.523.145 -126.009.807Alınan Temettüler27 15.423.263 15.066.248Alınan Faiz169.003.100 152.429.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-24.989.951 -21.638.308Vergi İadeleri (Ödemeleri)-105.050.317 -33.489.127YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.126.122 -6.067.572Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri59.889 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 4.490 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 55.399 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.186.011 -6.067.572Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -4.507.341 -3.119.947Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -1.678.670 -2.947.625FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-138.781.733 -1.621.934.836Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri32.972.793.796 49.021.274.604Kredilerden Nakit Girişleri30.986.944.963 47.686.395.052İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri1.985.848.833 1.334.879.552Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.679.571.286 -50.344.864.246Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.558.964.445 -48.684.340.250İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.120.606.841 -1.660.523.996Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.058.093 -2.990.304Ödenen Temettüler29 -42.978.638 -120.294.271Ödenen Faiz-386.967.512 -175.060.619YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)548.001.385 -1.641.644.308Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-57.589.257 76.593.059NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)490.412.128 -1.565.051.249DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.727.753.526 3.471.914.401DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.218.165.654 1.906.863.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.549.267.872 2.904.454.202Finansal Yatırımlar7 83.979.613 155.763.092Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar14.105.389 10.257.451Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar50.062.081 107.874.679İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar19.812.143 37.630.962Ticari Alacaklar10 823.314.568 858.054.117İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 54.257.718 80.052.926İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar769.056.850 778.001.191Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 20.181.759 23.165.172Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar29 19.215.082 23.027.448Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar966.677 137.724Diğer Alacaklar12 435.541.991 321.933.584İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar435.541.991 321.933.584Türev Araçlar17 1.568.138 132.958.946Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar1.568.138 132.958.946Peşin Ödenmiş Giderler20 7.371.618 7.111.784İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 196.559 557.580İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.175.059 6.554.204Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 109.137 21.534.869Diğer Dönen Varlıklar152.697 112.553İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar152.697 112.553ARA TOPLAM4.921.487.393 4.425.088.319TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.921.487.393 4.425.088.319DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 69.780.332 72.626.710Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar69.780.332 72.626.710Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar69.780.332 72.626.710Maddi Duran Varlıklar13 18.419.272 17.121.503Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.312.557 3.281.671Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 33.436.834 30.488.937Ertelenmiş Vergi Varlığı23 27.695.210 403.549TOPLAM DURAN VARLIKLAR151.644.205 123.922.370TOPLAM VARLIKLAR5.073.131.598 4.549.010.689KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 3.154.056.466 2.861.847.812İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29 1.983.455 102.391.251Banka Kredileri29 500.284 100.057.778Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.483.171 2.333.473İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.152.073.011 2.759.456.561Banka Kredileri9 0 239.130.361Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.886 171.439Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar3.152.065.125 2.520.154.761Ticari Borçlar10 611.115.252 689.176.547İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 84.245.239 152.163.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar526.870.013 537.012.800Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 3.923.128 5.200.805Diğer Borçlar12 90.107.359 131.554.157İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 2.846 1.368İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar90.104.513 131.552.789Türev Araçlar17 78.459.400 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar78.459.400 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 44.582.478 10.505.065Kısa Vadeli Karşılıklar22.805.602 28.394.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 20.570.942 26.242.787Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.234.660 2.151.307Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 32.827.032 51.505.820İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32.827.032 51.505.820ARA TOPLAM4.037.876.717 3.778.184.300TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.037.876.717 3.778.184.300UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.051.722 1.022.795İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29 1.051.722 1.022.795Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.051.722 1.022.795İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar18 16.445.254 13.771.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.445.254 13.771.214Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 0 18.155.235TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.496.976 32.949.244TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.055.373.693 3.811.133.544ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar997.372.280 719.461.851Ödenmiş Sermaye22 98.918.083 98.918.083Sermaye Düzeltme Farkları22 63.078.001 63.078.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.995.929 18.683.521Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)22.180.709 22.180.709Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.184.780 -3.497.188Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.184.780 -3.497.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)796.826 1.106.006Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)796.826 1.106.006Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 186.831.858 184.106.085Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları318.640.742 84.609.777Net Dönem Karı veya Zararı311.110.841 268.960.378Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 20.385.625 18.415.294TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.017.757.905 737.877.145TOPLAM KAYNAKLAR5.073.131.598 4.549.010.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı nçları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.722.007 -2.722.007 19.458.702 102.601 102.601 173.078.307 84.609.777 126.251.462 565.496.933 10.402.458 575.899.391Transferler126.251.462 -126.251.462 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-165.061 -165.061 -165.061 920.962 920.962 193.604.765 194.360.666 8.015.529 202.376.195Dönem Karı (Zararı)193.604.765 193.604.765 8.015.529 201.620.294Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-165.061 -165.061 -165.061 920.962 920.962 755.901 0 755.901Kar Payları22 11.027.778 -126.251.462 -115.223.684 -5.070.587 -120.294.271Dönem Sonu Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.887.068 -2.887.068 19.293.641 1.023.563 1.023.563 184.106.085 84.609.777 193.604.765 644.633.915 13.347.400 657.981.315Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.497.188 -3.497.188 18.683.521 1.106.006 1.106.006 184.106.085 84.609.777 268.960.378 719.461.851 18.415.294 737.877.145Transferler268.960.378 -268.960.378 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-687.592 -687.592 -687.592 -309.180 -309.180 311.110.841 310.114.069 12.745.329 322.859.398Dönem Karı (Zararı)311.110.841 311.110.841 12.745.329 323.856.170Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-687.592 -687.592 -687.592 -309.180 -309.180 -996.772 0 -996.772Kar Payları22 -34.929.413 -32.203.640 -10.774.998 -42.978.638Dönem Sonu Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -4.184.780 -4.184.780 17.995.929 796.826 796.826 186.831.858 318.640.742 311.110.841 997.372.280 20.385.625 1.017.757.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)323.856.170 201.620.294 100.584.087 77.640.226DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-687.592 -165.061 -2.084 -39.083Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -859.490 -211.617 -2.605 -50.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler171.898 46.556 521 11.024Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi171.898 46.556 521 11.024Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-309.180 920.962 41.704 19.657Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-415.597 1.180.720 55.605 25.201Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-415.597 1.180.720 55.605 25.201Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler106.417 -259.758 -13.901 -5.544Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi106.417 -259.758 -13.901 -5.544DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-996.772 755.901 39.620 -19.426TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)322.859.398 202.376.195 100.623.707 77.620.800Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 12.745.329 8.015.529 4.866.416 3.094.350Ana Ortaklık Payları310.114.069 194.360.666 95.757.291 74.526.450http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973074BIST