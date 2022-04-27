***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 1.561.188.898 1.037.409.914Satışların Maliyeti24 -1.356.788.235 -850.648.777TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24 204.400.663 186.761.137Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı25 94.611.713 44.142.657Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti25 -1.824.288 -997.393FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)25 92.787.425 43.145.264BRÜT KAR (ZARAR)297.188.088 229.906.401Genel Yönetim Giderleri26 -77.791.928 -49.938.540Pazarlama Giderleri26 -57.977.820 -45.094.356Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 595.202.404 444.938.985Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -504.046.858 -401.974.330ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)252.573.886 177.838.160FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)252.573.886 177.838.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)252.573.886 177.838.160Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 -58.736.068 -38.114.132Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -39.064.561 -91.704.249Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -19.671.507 53.590.117SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)193.837.818 139.724.028DÖNEM KARI (ZARARI)193.837.818 139.724.028Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 8.708.676 3.936.025Ana Ortaklık Payları185.129.142 135.788.003Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazan (Zarar) 1,95960000 1,41250000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-577.249.342 321.531.283Dönem Karı (Zararı)193.837.818 139.724.028Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-344.043.001 249.460.774Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14, 15 4.073.077 3.310.804Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-20.686.454 -16.443.595Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-21.367.461 -16.443.595Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler681.007 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.808.534 48.917.812Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-135.074.595 -50.534.199Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler144.883.129 99.452.011Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-321.178.883 118.801.688Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.513.697 -185.552Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.513.697 -185.552Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -14.545.578 95.059.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-163.700.926 -40.268.046Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-159.234.177 -23.578.763Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-954.889.871 65.139.631İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-316.858.097 -42.877.427İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-638.031.774 108.017.058Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)6.070.637 6.256.460Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-158.632.558 121.539.658İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-158.632.558 121.539.658Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.487.756 132.958.946Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.933.945 -2.294.126Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler452.755.112 72.398.063İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)77.492.722 -82.277.906İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)375.262.390 154.675.969Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.039.146 -1.835.380Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler55.243.681 -5.993.664İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -1.368İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)55.243.681 -5.992.296Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-33.566.680 162.561.948İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler641.013.777 -567.420.819Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)641.013.777 -567.420.819Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-313.906.109 348.916.756Alınan Temettüler16.676.987 2.269.986Alınan Faiz135.074.595 50.534.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-28.186.104 -24.032.031Vergi İadeleri (Ödemeleri)-386.908.711 -56.157.627YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.710.431 -6.657.121Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.714 4.490Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 7.714 4.490Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.718.145 -6.661.611Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -4.658.145 -857.732Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -60.000 -5.803.879FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI816.114.844 -948.740.886Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.617.485.487 10.440.767.274Kredilerden Nakit Girişleri2.643.105.859 10.334.185.857İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri974.379.628 106.581.417Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.523.894.657 -11.245.953.657Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.523.894.657 -11.137.631.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -108.322.657Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -960.172 -1.123.855Ödenen Temettüler22 -131.632.685 -42.978.638Ödenen Faiz-144.883.129 -99.452.010YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)234.155.071 -633.866.724Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi321.178.883 -118.801.688NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)555.333.954 -752.668.412DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.722.616.602 2.727.753.526DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.277.950.556 1.975.085.114Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.248.744.101 3.962.911.052Finansal Yatırımlar7 331.705.469 139.202.487Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar251.815.455 76.878.536Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar79.890.014 51.505.722İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 10.818.229Ticari Alacaklar10 2.001.674.857 1.046.784.986İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 394.944.914 78.086.817İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.606.729.943 968.698.169Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 34.565.767 40.636.404Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar29 33.895.008 40.360.092Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar670.759 276.312Diğer Alacaklar12 451.885.201 293.252.643İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar451.885.201 293.252.643Türev Araçlar17 6.033.722 2.545.966Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar6.033.722 2.545.966Peşin Ödenmiş Giderler20 16.776.430 8.842.485İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 185.857 113.066İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.590.573 8.729.419Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 109.137 109.137Diğer Dönen Varlıklar5.146.313 135.418İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.146.313 135.418ARA TOPLAM7.096.640.997 5.494.420.578TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.096.640.997 5.494.420.578DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 122.721.643 155.990.448Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar107.716.709 142.451.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar107.716.709 142.451.233İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar15.004.934 13.539.215Maddi Duran Varlıklar13 27.322.619 24.014.348Kullanım Hakkı Varlıkları14 3.233.513 3.705.907Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 32.428.495 36.203.753Ertelenmiş Vergi Varlığı23 71.648.014 91.778.497TOPLAM DURAN VARLIKLAR257.354.284 311.692.953TOPLAM VARLIKLAR7.353.995.281 5.806.113.531KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 4.208.273.341 3.103.079.767İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29 5.808.509 2.781.455Banka Kredileri29 3.301.899 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.506.610 2.781.455İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.202.464.832 3.100.298.312Banka Kredileri9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4.202.464.832 3.100.298.312Ticari Borçlar10 1.300.765.747 848.010.635İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 112.056.663 34.563.941İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.188.709.084 813.446.694Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 8.040.221 9.079.367Diğer Borçlar12 192.989.757 109.091.449İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar192.989.757 109.091.449Türev Araçlar17 274.076.230 307.642.910Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar274.076.230 307.642.910Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 37.960.746 111.242.392Kısa Vadeli Karşılıklar21.581.580 43.628.769Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 14.650.913 37.379.109Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 6.930.667 6.249.660Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 58.202.063 86.856.690İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler58.202.063 86.856.690ARA TOPLAM6.101.889.685 4.618.631.979TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.101.889.685 4.618.631.979UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 976.748 1.094.430İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29 976.748 1.094.430Kiralama İşlemlerinden Borçlar976.748 1.094.430İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar18 21.300.938 20.109.122Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.300.938 20.109.122Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.277.686 21.203.552TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.124.167.371 4.639.835.531ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.210.950.565 1.138.045.364Ödenmiş Sermaye22 98.918.083 98.918.083Sermaye Düzeltme Farkları22 63.078.001 63.078.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.583.825 15.752.745Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)22.180.709 22.180.709Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.596.884 -6.427.964Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.596.884 -6.427.964Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.268.221 1.754.524Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.268.221 1.754.524Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 197.694.140 186.831.858Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları647.279.153 318.640.742Net Dönem Karı veya Zararı185.129.142 453.069.411Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 18.877.345 28.232.636TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.229.827.910 1.166.278.000TOPLAM KAYNAKLAR7.353.995.281 5.806.113.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.497.188 -3.497.188 18.683.521 1.106.006 102.601 184.106.085 84.609.777 268.960.378 719.461.851 18.415.294 737.877.145Transferler268.960.378 -268.960.378 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)39.830 39.830 39.830 185.552 185.552 135.788.003 136.013.385 3.936.025 139.949.410Dönem Karı (Zararı)135.788.003 135.788.003 3.936.025 139.724.028Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)39.830 39.830 39.830 185.552 185.552 225.382 0 225.382Kar Payları22 2.725.773 -34.929.413 -32.203.640 -10.774.998 -42.978.638Dönem Sonu Bakiyeler22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.457.358 -3.457.358 18.723.351 1.291.558 1.291.558 186.831.858 318.640.742 135.788.003 823.271.596 11.576.321 834.847.917Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -6.427.964 -6.427.964 15.752.745 1.754.524 1.754.524 186.831.858 318.640.742 453.069.411 1.138.045.364 28.232.636 1.166.278.000Transferler453.069.411 -453.069.411 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-168.920 -168.920 -168.920 1.513.697 1.513.697 185.129.142 186.473.919 8.708.676 195.182.595Dönem Karı (Zararı)185.129.142 185.129.142 8.708.676 193.837.818Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-168.920 -168.920 -168.920 1.513.697 1.513.697 1.344.777 0 1.344.777Kar Payları22 10.862.282 -124.431.000 -113.568.718 -18.063.967 -131.632.685Dönem Sonu Bakiyeler22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -6.596.884 -6.596.884 15.583.825 3.268.221 3.268.221 197.694.140 647.279.153 185.129.142 1.210.950.565 18.877.345 1.229.827.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)193.837.818 139.724.028DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-168.920 39.830Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-211.150 49.787Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler42.230 -9.957Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi42.230 -9.957Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.513.697 185.552Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.014.906 230.674Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)2.014.906 230.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-501.209 -45.122Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-501.209 -45.122DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.344.777 225.382TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)195.182.595 139.949.410Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 8.708.676 3.936.025Ana Ortaklık Payları186.473.919 136.013.385http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024526BIST