***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 3.907.489.688 2.479.710.249 2.346.300.790 1.442.300.335Satışların Maliyeti24 -3.459.149.731 -2.183.803.670 -2.102.361.496 -1.333.154.893TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)448.339.957 295.906.579 243.939.294 109.145.442Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı25 205.215.256 95.164.930 110.603.543 51.022.273Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti25 -3.624.367 -1.954.583 -1.800.079 -957.190FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)201.590.889 93.210.347 108.803.464 50.065.083BRÜT KAR (ZARAR)649.930.846 389.116.926 352.742.758 159.210.525Genel Yönetim Giderleri26 -173.164.266 -105.354.973 -95.372.338 -55.416.433Pazarlama Giderleri26 -122.401.976 -75.650.611 -64.424.156 -30.556.255Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 849.185.584 509.902.606 253.983.180 64.963.621Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -629.234.584 -416.855.159 -125.187.726 -14.880.829ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)574.315.604 301.158.789 321.741.718 123.320.629FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)574.315.604 301.158.789 321.741.718 123.320.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)574.315.604 301.158.789 321.741.718 123.320.629Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-129.694.682 -77.886.707 -70.958.614 -39.772.575Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -82.739.523 -110.274.875 -43.674.962 -18.570.626Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -46.955.159 32.388.168 -27.283.652 -21.201.949SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)444.620.922 223.272.082 250.783.104 83.548.054DÖNEM KARI (ZARARI)444.620.922 223.272.082 250.783.104 83.548.054Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 17.536.868 7.878.913 8.828.192 3.942.888Ana Ortaklık Payları427.084.054 215.393.169 241.954.912 79.605.166Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına Kazanç 4,49484000 2,25714100 2,53526000 0,84461900Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.452.588.680 568.777.222Dönem Karı (Zararı)444.620.922 223.272.082Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-112.978.869 329.749.670Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 8.852.815 7.272.854Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.700.112 2.971.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.451.898 -7.606.649Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler266.469 83.353Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6.981.745 10.494.407Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler101.497.919 119.391.526Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-240.298.657 -105.573.472Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler341.796.576 224.964.998Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-294.573.747 121.876.588Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.363.566 350.884Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.363.566 350.884Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 57.907.598 77.886.707İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.876.769.309 3.242.079Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-107.006.052 -12.632.354Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.589.251.457 88.068.574İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-171.218.792 -41.032.387İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.418.032.665 129.100.961Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-2.089.786 4.351.268Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-205.826.247 -30.820.239İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)293.252.643 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-499.078.890 -30.820.239Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-25.079.539 122.790.872Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.986.566 -1.396.732Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler232.159.193 -181.964.576İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)67.383.245 -87.787.671İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)164.775.948 -94.176.905Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.462.204 -1.009.460Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler81.673.704 -25.999.195İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -1.368İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)81.673.704 -25.997.827Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-193.002.224 33.103.086İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-59.898.131 8.750.835Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-59.898.131 8.750.835Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28 -1.545.127.256 556.263.831Alınan Temettüler37.341.312 15.209.426Alınan Faiz240.298.657 105.573.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-26.950.982 -24.399.432Vergi İadeleri (Ödemeleri)-158.150.411 -83.870.075YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.512.310 -10.783.352Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.080.123 4.490Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 -1.080.123 4.490Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.432.187 -10.787.842Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -6.337.244 -3.094.557Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -94.943 -7.693.285FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.059.967.856 423.123.943Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.618.196.055 22.328.116.693Kredilerden Nakit Girişleri3.285.695.482 21.296.769.860İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri1.332.500.573 1.031.346.833Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.082.231.507 -21.635.925.259Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.520.562.552 -21.325.855.054İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-561.668.955 -310.070.205Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -2.567.430 -1.123.855Ödenen Temettüler22 -131.632.685 -42.978.638Ödenen Faiz-341.796.577 -224.964.998YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-400.133.134 981.117.813Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi294.573.747 -121.876.588NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-105.559.387 859.241.225DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.453.071.613 2.727.753.526DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.347.512.226 3.586.994.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.076.659.130 3.962.911.052Finansal Yatırımlar7 302.830.985 139.202.487Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar195.381.592 76.878.536Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar107.449.393 51.505.722İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 10.818.229Ticari Alacaklar10 2.636.036.443 1.046.784.986İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 249.305.609 78.086.817İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.386.730.834 968.698.169Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 42.726.190 40.636.404Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar29 39.009.711 40.360.092Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar3.716.479 276.312Diğer Alacaklar12 499.078.890 293.252.643İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar499.078.890 293.252.643Türev Araçlar17 27.625.505 2.545.966Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27.625.505 2.545.966Peşin Ödenmiş Giderler20 15.829.051 8.842.485İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 185.857 113.066İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.643.194 8.729.419Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 109.137 109.137Diğer Dönen Varlıklar82.340 135.418İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar82.340 135.418ARA TOPLAM7.600.977.671 5.494.420.578TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.600.977.671 5.494.420.578DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 99.368.002 155.990.448Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar82.056.915 142.451.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar82.056.915 142.451.233İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar17.311.087 13.539.215Maddi Duran Varlıklar13 27.429.122 24.014.348Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.940.141 3.705.907Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 31.485.035 36.203.753Ertelenmiş Vergi Varlığı23 46.169.500 91.778.497TOPLAM DURAN VARLIKLAR207.391.800 311.692.953TOPLAM VARLIKLAR7.808.369.471 5.806.113.531KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 4.748.209.797 3.103.079.767İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar122.925.099 2.781.455Banka Kredileri29 120.522.049 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.403.050 2.781.455İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 4.625.284.698 3.100.298.312Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4.625.284.698 3.100.298.312Ticari Borçlar10 1.080.169.828 848.010.635İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 101.947.186 34.563.941İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar978.222.642 813.446.694Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 7.617.163 9.079.367Diğer Borçlar12 209.129.358 109.091.449İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar209.129.358 109.091.449Türev Araçlar17 114.640.686 307.642.910Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar114.640.686 307.642.910Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 39.455.308 111.242.392Kısa Vadeli Karşılıklar31.995.107 43.628.769Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 25.478.978 37.379.109Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 6.516.129 6.249.660Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 68.492.485 86.856.690İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler68.492.485 86.856.690ARA TOPLAM6.299.709.732 4.618.631.979TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.299.709.732 4.618.631.979UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 802.753 1.094.430İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29 802.753 1.094.430Kiralama İşlemlerinden Borçlar802.753 1.094.430İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar32.619.168 20.109.122Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 32.619.168 20.109.122Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.421.921 21.203.552TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.333.131.653 4.639.835.531ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.447.532.281 1.138.045.364Ödenmiş Sermaye22 98.918.083 98.918.083Sermaye Düzeltme Farkları22 63.078.001 63.078.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.360.760 15.752.745Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)22.180.709 22.180.709Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.819.949 -6.427.964Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.819.949 -6.427.964Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.118.090 1.754.524Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.118.090 1.754.524Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 197.694.140 186.831.858Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları647.279.153 318.640.742Net Dönem Karı veya Zararı427.084.054 453.069.411Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 27.705.537 28.232.636TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.475.237.818 1.166.278.000TOPLAM KAYNAKLAR7.808.369.471 5.806.113.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.497.188 -3.497.188 18.683.521 1.106.006 1.106.006 184.106.085 84.609.777 268.960.378 719.461.851 18.415.294 737.877.145Transferler268.960.378 -268.960.378 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-685.508 -685.508 -685.508 -350.884 -350.884 215.393.169 214.356.777 7.878.913 222.235.690Dönem Karı (Zararı)215.393.169 215.393.169 7.878.913 223.272.082Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-685.508 -685.508 -685.508 -350.884 -350.884 -1.036.392 0 -1.036.392Kar Payları22 2.725.773 -34.929.413 -32.203.640 -10.774.998 -42.978.638Dönem Sonu Bakiyeler22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -4.182.696 -4.182.696 17.998.013 22 755.122 755.122 186.831.858 318.640.742 215.393.169 901.614.988 15.519.209 917.134.197Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -6.427.964 -6.427.964 15.752.745 1.754.524 1.754.524 186.831.858 318.640.742 453.069.411 1.138.045.364 28.232.636 1.166.278.000Transferler453.069.411 -453.069.411 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.391.985 -5.391.985 -5.391.985 1.363.566 1.363.566 427.084.054 423.055.635 17.536.868 440.592.503Dönem Karı (Zararı)427.084.054 427.084.054 17.536.868 444.620.922Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.391.985 -5.391.985 -5.391.985 1.363.566 1.363.566 -4.028.419 0 -4.028.419Kar Payları22 10.862.282 -124.431.000 -113.568.718 -18.063.967 -131.632.685Dönem Sonu Bakiyeler22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -11.819.949 -11.819.949 10.360.760 3.118.090 3.118.090 197.694.140 647.279.153 427.084.054 1.447.532.281 27.705.537 1.475.237.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)444.620.922 223.272.082 250.783.104 83.548.054DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.391.985 -685.508 -5.223.065 -725.338Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -7.189.313 -856.885 -6.978.163 -906.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.797.328 171.377 1.755.098 181.334Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.797.328 171.377 1.755.098 181.334Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.363.566 -350.884 -150.131 -536.436Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.814.735 -471.202 -200.171 -701.876Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.814.735 -471.202 -200.171 -701.876Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-451.169 120.318 50.040 165.440Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-451.169 120.318 50.040 165.440DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.028.419 -1.036.392 -5.373.196 -1.261.774TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)440.592.503 222.235.690 245.409.908 82.286.280Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 17.536.868 7.878.913 8.828.192 3.942.888Ana Ortaklık Payları423.055.635 214.356.777 236.581.716 78.343.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047438BIST