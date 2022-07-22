***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
22.07.2022 18:31
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 3.907.489.688 2.479.710.249 2.346.300.790 1.442.300.335
Satışların Maliyeti
24 -3.459.149.731 -2.183.803.670 -2.102.361.496 -1.333.154.893
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
448.339.957 295.906.579 243.939.294 109.145.442
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25 205.215.256 95.164.930 110.603.543 51.022.273
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25 -3.624.367 -1.954.583 -1.800.079 -957.190
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
201.590.889 93.210.347 108.803.464 50.065.083
BRÜT KAR (ZARAR)
649.930.846 389.116.926 352.742.758 159.210.525
Genel Yönetim Giderleri
26 -173.164.266 -105.354.973 -95.372.338 -55.416.433
Pazarlama Giderleri
26 -122.401.976 -75.650.611 -64.424.156 -30.556.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 849.185.584 509.902.606 253.983.180 64.963.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -629.234.584 -416.855.159 -125.187.726 -14.880.829
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
574.315.604 301.158.789 321.741.718 123.320.629
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
574.315.604 301.158.789 321.741.718 123.320.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
574.315.604 301.158.789 321.741.718 123.320.629
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-129.694.682 -77.886.707 -70.958.614 -39.772.575
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -82.739.523 -110.274.875 -43.674.962 -18.570.626
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -46.955.159 32.388.168 -27.283.652 -21.201.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
444.620.922 223.272.082 250.783.104 83.548.054
DÖNEM KARI (ZARARI)
444.620.922 223.272.082 250.783.104 83.548.054
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 17.536.868 7.878.913 8.828.192 3.942.888
Ana Ortaklık Payları
427.084.054 215.393.169 241.954.912 79.605.166
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına Kazanç 4,49484000 2,25714100 2,53526000 0,84461900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.452.588.680 568.777.222
Dönem Karı (Zararı)
444.620.922 223.272.082
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-112.978.869 329.749.670
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 8.852.815 7.272.854
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.700.112 2.971.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.451.898 -7.606.649
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
266.469 83.353
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.981.745 10.494.407
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
101.497.919 119.391.526
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-240.298.657 -105.573.472
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
341.796.576 224.964.998
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-294.573.747 121.876.588
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.363.566 350.884
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.363.566 350.884
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 57.907.598 77.886.707
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.876.769.309 3.242.079
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-107.006.052 -12.632.354
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.589.251.457 88.068.574
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-171.218.792 -41.032.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.418.032.665 129.100.961
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2.089.786 4.351.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-205.826.247 -30.820.239
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
293.252.643 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-499.078.890 -30.820.239
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-25.079.539 122.790.872
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.986.566 -1.396.732
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
232.159.193 -181.964.576
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
67.383.245 -87.787.671
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
164.775.948 -94.176.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.462.204 -1.009.460
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.673.704 -25.999.195
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.368
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
81.673.704 -25.997.827
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-193.002.224 33.103.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.898.131 8.750.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-59.898.131 8.750.835
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28 -1.545.127.256 556.263.831
Alınan Temettüler
37.341.312 15.209.426
Alınan Faiz
240.298.657 105.573.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-26.950.982 -24.399.432
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-158.150.411 -83.870.075
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.512.310 -10.783.352
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.080.123 4.490
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 -1.080.123 4.490
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.432.187 -10.787.842
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.337.244 -3.094.557
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -94.943 -7.693.285
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.059.967.856 423.123.943
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.618.196.055 22.328.116.693
Kredilerden Nakit Girişleri
3.285.695.482 21.296.769.860
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.332.500.573 1.031.346.833
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.082.231.507 -21.635.925.259
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.520.562.552 -21.325.855.054
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-561.668.955 -310.070.205
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -2.567.430 -1.123.855
Ödenen Temettüler
22 -131.632.685 -42.978.638
Ödenen Faiz
-341.796.577 -224.964.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-400.133.134 981.117.813
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
294.573.747 -121.876.588
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-105.559.387 859.241.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.453.071.613 2.727.753.526
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.347.512.226 3.586.994.751
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.076.659.130 3.962.911.052
Finansal Yatırımlar
7 302.830.985 139.202.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
195.381.592 76.878.536
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
107.449.393 51.505.722
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 10.818.229
Ticari Alacaklar
10 2.636.036.443 1.046.784.986
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 249.305.609 78.086.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.386.730.834 968.698.169
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 42.726.190 40.636.404
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
29 39.009.711 40.360.092
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
3.716.479 276.312
Diğer Alacaklar
12 499.078.890 293.252.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
499.078.890 293.252.643
Türev Araçlar
17 27.625.505 2.545.966
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27.625.505 2.545.966
Peşin Ödenmiş Giderler
20 15.829.051 8.842.485
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 185.857 113.066
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.643.194 8.729.419
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 109.137 109.137
Diğer Dönen Varlıklar
82.340 135.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
82.340 135.418
ARA TOPLAM
7.600.977.671 5.494.420.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.600.977.671 5.494.420.578
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 99.368.002 155.990.448
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
82.056.915 142.451.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
82.056.915 142.451.233
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
17.311.087 13.539.215
Maddi Duran Varlıklar
13 27.429.122 24.014.348
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.940.141 3.705.907
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 31.485.035 36.203.753
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 46.169.500 91.778.497
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
207.391.800 311.692.953
TOPLAM VARLIKLAR
7.808.369.471 5.806.113.531
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 4.748.209.797 3.103.079.767
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
122.925.099 2.781.455
Banka Kredileri
29 120.522.049 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.403.050 2.781.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 4.625.284.698 3.100.298.312
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.625.284.698 3.100.298.312
Ticari Borçlar
10 1.080.169.828 848.010.635
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 101.947.186 34.563.941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
978.222.642 813.446.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 7.617.163 9.079.367
Diğer Borçlar
12 209.129.358 109.091.449
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
209.129.358 109.091.449
Türev Araçlar
17 114.640.686 307.642.910
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
114.640.686 307.642.910
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 39.455.308 111.242.392
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.995.107 43.628.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 25.478.978 37.379.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.516.129 6.249.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 68.492.485 86.856.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
68.492.485 86.856.690
ARA TOPLAM
6.299.709.732 4.618.631.979
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.299.709.732 4.618.631.979
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 802.753 1.094.430
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 802.753 1.094.430
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
802.753 1.094.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.619.168 20.109.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 32.619.168 20.109.122
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.421.921 21.203.552
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.333.131.653 4.639.835.531
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.447.532.281 1.138.045.364
Ödenmiş Sermaye
22 98.918.083 98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları
22 63.078.001 63.078.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.360.760 15.752.745
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
22.180.709 22.180.709
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.819.949 -6.427.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.819.949 -6.427.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.118.090 1.754.524
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.118.090 1.754.524
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 197.694.140 186.831.858
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
647.279.153 318.640.742
Net Dönem Karı veya Zararı
427.084.054 453.069.411
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 27.705.537 28.232.636
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.475.237.818 1.166.278.000
TOPLAM KAYNAKLAR
7.808.369.471 5.806.113.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.497.188 -3.497.188 18.683.521 1.106.006 1.106.006 184.106.085 84.609.777 268.960.378 719.461.851 18.415.294 737.877.145
Transferler
268.960.378 -268.960.378 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-685.508 -685.508 -685.508 -350.884 -350.884 215.393.169 214.356.777 7.878.913 222.235.690
Dönem Karı (Zararı)
215.393.169 215.393.169 7.878.913 223.272.082
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-685.508 -685.508 -685.508 -350.884 -350.884 -1.036.392 0 -1.036.392
Kar Payları
22 2.725.773 -34.929.413 -32.203.640 -10.774.998 -42.978.638
Dönem Sonu Bakiyeler
22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -4.182.696 -4.182.696 17.998.013 22 755.122 755.122 186.831.858 318.640.742 215.393.169 901.614.988 15.519.209 917.134.197
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -6.427.964 -6.427.964 15.752.745 1.754.524 1.754.524 186.831.858 318.640.742 453.069.411 1.138.045.364 28.232.636 1.166.278.000
Transferler
453.069.411 -453.069.411 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.391.985 -5.391.985 -5.391.985 1.363.566 1.363.566 427.084.054 423.055.635 17.536.868 440.592.503
Dönem Karı (Zararı)
427.084.054 427.084.054 17.536.868 444.620.922
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.391.985 -5.391.985 -5.391.985 1.363.566 1.363.566 -4.028.419 0 -4.028.419
Kar Payları
22 10.862.282 -124.431.000 -113.568.718 -18.063.967 -131.632.685
Dönem Sonu Bakiyeler
22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -11.819.949 -11.819.949 10.360.760 3.118.090 3.118.090 197.694.140 647.279.153 427.084.054 1.447.532.281 27.705.537 1.475.237.818
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
444.620.922 223.272.082 250.783.104 83.548.054
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.391.985 -685.508 -5.223.065 -725.338
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -7.189.313 -856.885 -6.978.163 -906.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.797.328 171.377 1.755.098 181.334
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.797.328 171.377 1.755.098 181.334
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.363.566 -350.884 -150.131 -536.436
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.814.735 -471.202 -200.171 -701.876
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.814.735 -471.202 -200.171 -701.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-451.169 120.318 50.040 165.440
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-451.169 120.318 50.040 165.440
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.028.419 -1.036.392 -5.373.196 -1.261.774
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
440.592.503 222.235.690 245.409.908 82.286.280
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 17.536.868 7.878.913 8.828.192 3.942.888
Ana Ortaklık Payları
423.055.635 214.356.777 236.581.716 78.343.392
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047438
BIST