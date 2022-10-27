***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 6.589.818.666 3.808.558.785 2.682.328.978 1.328.848.536Satışların Maliyeti24 -5.828.899.976 -3.422.601.635 -2.369.750.245 -1.238.797.965TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)760.918.690 385.957.150 312.578.733 90.050.571Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı25 320.138.125 150.842.469 114.922.869 55.677.539Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti25 -5.573.518 -2.826.554 -1.949.151 -871.971FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)314.564.607 148.015.915 112.973.718 54.805.568BRÜT KAR (ZARAR)1.075.483.297 533.973.065 425.552.451 144.856.139Genel Yönetim Giderleri26 -274.779.106 -158.204.868 -101.614.840 -52.849.895Pazarlama Giderleri26 -202.714.776 -103.065.497 -80.312.800 -27.414.886Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 1.261.548.920 794.099.574 412.363.336 284.196.968Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -865.872.599 -629.869.874 -236.638.015 -213.014.716ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)993.665.736 436.932.400 419.350.132 135.773.610FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)993.665.736 436.932.400 419.350.132 135.773.610SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)993.665.736 436.932.400 419.350.132 135.773.610Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-234.531.402 -113.076.230 -104.836.720 -35.189.523Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -155.092.455 -158.244.811 -72.352.932 -47.969.936Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -79.438.947 45.168.581 -32.483.788 12.780.413SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)759.134.334 323.856.170 314.513.412 100.584.087DÖNEM KARI (ZARARI)759.134.334 323.856.170 314.513.412 100.584.087Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 27.910.338 12.745.329 10.373.470 4.866.416Ana Ortaklık Payları731.223.996 311.110.841 304.139.942 95.717.671Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.473.677.335 -78.107.348Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-57.801.730 74.600.391Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.785.992.143 34.739.549İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.181.066 25.795.208İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.784.811.077 8.944.341Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-2.379.173 2.983.413Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-468.641.952 -113.608.407İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)293.252.643 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-761.894.595 -113.608.407Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-55.304.652 131.390.808Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.959.870 -259.834Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler416.746.678 -244.907.253İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)112.749.872 -67.918.508İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)303.996.806 -176.988.745Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.054.756 -1.277.677Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler156.926.291 -60.125.586İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 1.478İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)156.926.291 -60.127.064Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-296.342.320 78.459.400İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler627.126.292 19.897.848Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)627.126.292 -35.500.665Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 55.398.513Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28 -620.281.266 638.523.145Alınan Temettüler37.626.158 15.423.263Alınan Faiz446.639.041 169.003.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-28.400.979 -24.989.951Vergi İadeleri (Ödemeleri)-204.895.574 -105.050.317YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.789.211 -6.126.122Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-71.679 59.889Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 4.490Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 -71.679 55.399Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.717.532 -6.186.011Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -9.506.089 -4.507.341Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -211.443 -1.678.670FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.811.808.138 -138.781.733Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.581.715.692 32.972.793.796Kredilerden Nakit Girişleri3.917.175.835 30.986.944.963İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri1.664.539.857 1.985.848.833Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.047.698.007 -32.679.571.286Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.520.562.552 -31.558.964.445İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-527.135.455 -1.120.606.841Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -4.607.703 -2.058.093Ödenen Temettüler22 -131.632.685 -42.978.638Ödenen Faiz-585.969.159 -386.967.512YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.432.706.307 548.001.385Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi266.974.303 -57.589.257NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.699.680.610 490.412.128DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.722.616.602 2.727.753.526DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.422.297.212 3.218.165.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 5.204.456.367 3.962.911.052Finansal Yatırımlar7 253.052.646 139.202.487Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar143.649.285 76.878.536Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar109.403.361 51.505.722İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 10.818.229Ticari Alacaklar10 2.832.777.129 1.046.784.986İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 79.267.883 78.086.817İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.753.509.246 968.698.169Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 43.015.577 40.636.404Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar29 41.987.158 40.360.092Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar1.028.419 276.312Diğer Alacaklar761.894.595 293.252.643İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar761.894.595 293.252.643Türev Araçlar17 57.850.618 2.545.966Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar57.850.618 2.545.966Peşin Ödenmiş Giderler20 13.802.355 8.842.485İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 1.339.198 113.066İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.463.157 8.729.419Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 109.137 109.137Diğer Dönen Varlıklar100.458 135.418İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar100.458 135.418ARA TOPLAM9.167.058.882 5.494.420.578TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.167.058.882 5.494.420.578DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 99.942.019 155.990.448Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar81.048.091 142.451.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar81.048.091 142.451.233İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar18.893.928 13.539.215Maddi Duran Varlıklar13 28.798.668 24.014.348Kullanım Hakkı Varlıkları14 3.920.367 3.705.907Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 30.775.513 36.203.753Ertelenmiş Vergi Varlığı23 13.636.065 91.778.497TOPLAM DURAN VARLIKLAR177.072.632 311.692.953TOPLAM VARLIKLAR9.344.131.514 5.806.113.531KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 5.781.056.278 3.103.079.767İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.599.703 2.781.455Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.599.703 2.781.455İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 5.777.456.575 3.100.298.312Banka Kredileri142.382.611 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5.635.073.964 3.100.298.312Ticari Borçlar10 1.264.757.313 848.010.635İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 147.313.813 34.563.941İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.117.443.500 813.446.694Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 6.024.611 9.079.367Diğer Borçlar12 252.669.259 109.091.449İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar252.669.259 109.091.449Türev Araçlar17 11.300.590 307.642.910Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar11.300.590 307.642.910Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 65.063.077 111.242.392Kısa Vadeli Karşılıklar43.049.751 43.628.769Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 36.211.775 37.379.109Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 6.837.976 6.249.660Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 3.007.663 1.754.524Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 197.694.140 186.831.858Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları647.279.153 318.640.742Net Dönem Karı veya Zararı731.223.996 453.069.411Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 38.079.007 28.232.636TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.789.900.173 1.166.278.000TOPLAM KAYNAKLAR9.344.131.514 5.806.113.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.497.188 1.106.006 184.106.085 84.609.777 268.960.378 719.461.851 18.415.294 737.877.145Transferler268.960.378 -268.960.378Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-687.592 -309.180 311.110.841 310.114.069 12.745.329 322.859.398Dönem Karı (Zararı)311.110.841 311.110.841 12.745.329 323.856.170Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-687.592 -309.180 -996.772 -996.772Kar Payları22 2.725.773 -34.929.413 -32.203.640 -10.774.998 -42.978.638Dönem Sonu Bakiyeler22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -4.184.780 796.826 186.831.858 318.640.742 311.110.841 997.372.280 20.385.625 1.017.757.905Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.918.083 63.078.001 22.180.709 -6.427.964 1.754.524 186.831.858 318.640.742 453.069.411 1.138.045.364 28.232.636 1.166.278.000Transferler453.069.411 -453.069.411Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.132.615 1.253.139 731.223.996 727.344.520 27.910.338 755.254.858Dönem Karı (Zararı)731.223.996 731.223.996 27.910.338 759.134.334Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.132.615 1.253.139 -3.879.476 -3.879.476Kar Payları22 10.862.282 -124.431.000 -113.568.718 -18.063.967 -131.632.685Dönem Sonu Bakiyeler22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -11.560.579 3.007.663 197.694.140 647.279.153 731.223.996 1.751.821.166 38.079.007 1.789.900.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)759.134.334 323.856.170 314.513.412 100.584.087DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.132.615 -687.592 259.370 -2.084Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -6.843.486 -859.490 345.827 -2.605Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.710.871 171.898 -86.457 521Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.710.871 171.898 -86.457 521Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.253.139 -309.180 -110.425 41.704Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.667.496 -415.597 -147.237 55.605Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.667.496 -415.597 -147.237 55.605Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-414.357 106.417 36.812 -13.901Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-414.357 106.417 36.812 -13.901DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.879.476 -996.772 148.945 39.620TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)755.254.858 322.859.398 314.662.357 100.623.707Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 27.910.338 12.745.329 10.373.470 4.866.416Ana Ortaklık Payları727.344.520 310.114.069 304.288.887 95.757.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074732BIST