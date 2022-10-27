***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 18:11
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 6.589.818.666 3.808.558.785 2.682.328.978 1.328.848.536
Satışların Maliyeti
24 -5.828.899.976 -3.422.601.635 -2.369.750.245 -1.238.797.965
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
760.918.690 385.957.150 312.578.733 90.050.571
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25 320.138.125 150.842.469 114.922.869 55.677.539
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25 -5.573.518 -2.826.554 -1.949.151 -871.971
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
314.564.607 148.015.915 112.973.718 54.805.568
BRÜT KAR (ZARAR)
1.075.483.297 533.973.065 425.552.451 144.856.139
Genel Yönetim Giderleri
26 -274.779.106 -158.204.868 -101.614.840 -52.849.895
Pazarlama Giderleri
26 -202.714.776 -103.065.497 -80.312.800 -27.414.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 1.261.548.920 794.099.574 412.363.336 284.196.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -865.872.599 -629.869.874 -236.638.015 -213.014.716
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
993.665.736 436.932.400 419.350.132 135.773.610
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
993.665.736 436.932.400 419.350.132 135.773.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
993.665.736 436.932.400 419.350.132 135.773.610
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-234.531.402 -113.076.230 -104.836.720 -35.189.523
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -155.092.455 -158.244.811 -72.352.932 -47.969.936
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -79.438.947 45.168.581 -32.483.788 12.780.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
759.134.334 323.856.170 314.513.412 100.584.087
DÖNEM KARI (ZARARI)
759.134.334 323.856.170 314.513.412 100.584.087
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 27.910.338 12.745.329 10.373.470 4.866.416
Ana Ortaklık Payları
731.223.996 311.110.841 304.139.942 95.717.671
Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.473.677.335 -78.107.348
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-57.801.730 74.600.391
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.785.992.143 34.739.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.181.066 25.795.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.784.811.077 8.944.341
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2.379.173 2.983.413
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-468.641.952 -113.608.407
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
293.252.643 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-761.894.595 -113.608.407
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-55.304.652 131.390.808
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.959.870 -259.834
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
416.746.678 -244.907.253
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
112.749.872 -67.918.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
303.996.806 -176.988.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.054.756 -1.277.677
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.926.291 -60.125.586
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 1.478
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
156.926.291 -60.127.064
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-296.342.320 78.459.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
627.126.292 19.897.848
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
627.126.292 -35.500.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 55.398.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28 -620.281.266 638.523.145
Alınan Temettüler
37.626.158 15.423.263
Alınan Faiz
446.639.041 169.003.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-28.400.979 -24.989.951
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-204.895.574 -105.050.317
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.789.211 -6.126.122
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-71.679 59.889
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 4.490
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -71.679 55.399
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.717.532 -6.186.011
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -9.506.089 -4.507.341
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -211.443 -1.678.670
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.811.808.138 -138.781.733
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.581.715.692 32.972.793.796
Kredilerden Nakit Girişleri
3.917.175.835 30.986.944.963
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.664.539.857 1.985.848.833
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.047.698.007 -32.679.571.286
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.520.562.552 -31.558.964.445
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-527.135.455 -1.120.606.841
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -4.607.703 -2.058.093
Ödenen Temettüler
22 -131.632.685 -42.978.638
Ödenen Faiz
-585.969.159 -386.967.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.432.706.307 548.001.385
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
266.974.303 -57.589.257
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.699.680.610 490.412.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.722.616.602 2.727.753.526
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.422.297.212 3.218.165.654
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.204.456.367 3.962.911.052
Finansal Yatırımlar
7 253.052.646 139.202.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
143.649.285 76.878.536
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
109.403.361 51.505.722
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 10.818.229
Ticari Alacaklar
10 2.832.777.129 1.046.784.986
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 79.267.883 78.086.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.753.509.246 968.698.169
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 43.015.577 40.636.404
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
29 41.987.158 40.360.092
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.028.419 276.312
Diğer Alacaklar
761.894.595 293.252.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
761.894.595 293.252.643
Türev Araçlar
17 57.850.618 2.545.966
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
57.850.618 2.545.966
Peşin Ödenmiş Giderler
20 13.802.355 8.842.485
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 1.339.198 113.066
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.463.157 8.729.419
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 109.137 109.137
Diğer Dönen Varlıklar
100.458 135.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
100.458 135.418
ARA TOPLAM
9.167.058.882 5.494.420.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.167.058.882 5.494.420.578
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 99.942.019 155.990.448
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
81.048.091 142.451.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
81.048.091 142.451.233
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
18.893.928 13.539.215
Maddi Duran Varlıklar
13 28.798.668 24.014.348
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.920.367 3.705.907
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 30.775.513 36.203.753
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 13.636.065 91.778.497
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
177.072.632 311.692.953
TOPLAM VARLIKLAR
9.344.131.514 5.806.113.531
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 5.781.056.278 3.103.079.767
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.599.703 2.781.455
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.599.703 2.781.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 5.777.456.575 3.100.298.312
Banka Kredileri
142.382.611 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.635.073.964 3.100.298.312
Ticari Borçlar
10 1.264.757.313 848.010.635
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 147.313.813 34.563.941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.117.443.500 813.446.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 6.024.611 9.079.367
Diğer Borçlar
12 252.669.259 109.091.449
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
252.669.259 109.091.449
Türev Araçlar
17 11.300.590 307.642.910
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
11.300.590 307.642.910
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 65.063.077 111.242.392
Kısa Vadeli Karşılıklar
43.049.751 43.628.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 36.211.775 37.379.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.837.976 6.249.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 3.007.663 1.754.524
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 197.694.140 186.831.858
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
647.279.153 318.640.742
Net Dönem Karı veya Zararı
731.223.996 453.069.411
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 38.079.007 28.232.636
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.789.900.173 1.166.278.000
TOPLAM KAYNAKLAR
9.344.131.514 5.806.113.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.497.188 1.106.006 184.106.085 84.609.777 268.960.378 719.461.851 18.415.294 737.877.145
Transferler
268.960.378 -268.960.378
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-687.592 -309.180 311.110.841 310.114.069 12.745.329 322.859.398
Dönem Karı (Zararı)
311.110.841 311.110.841 12.745.329 323.856.170
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-687.592 -309.180 -996.772 -996.772
Kar Payları
22 2.725.773 -34.929.413 -32.203.640 -10.774.998 -42.978.638
Dönem Sonu Bakiyeler
22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -4.184.780 796.826 186.831.858 318.640.742 311.110.841 997.372.280 20.385.625 1.017.757.905
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -6.427.964 1.754.524 186.831.858 318.640.742 453.069.411 1.138.045.364 28.232.636 1.166.278.000
Transferler
453.069.411 -453.069.411
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.132.615 1.253.139 731.223.996 727.344.520 27.910.338 755.254.858
Dönem Karı (Zararı)
731.223.996 731.223.996 27.910.338 759.134.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.132.615 1.253.139 -3.879.476 -3.879.476
Kar Payları
22 10.862.282 -124.431.000 -113.568.718 -18.063.967 -131.632.685
Dönem Sonu Bakiyeler
22 98.918.083 63.078.001 22.180.709 -11.560.579 3.007.663 197.694.140 647.279.153 731.223.996 1.751.821.166 38.079.007 1.789.900.173
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
759.134.334 323.856.170 314.513.412 100.584.087
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.132.615 -687.592 259.370 -2.084
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -6.843.486 -859.490 345.827 -2.605
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.710.871 171.898 -86.457 521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.710.871 171.898 -86.457 521
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.253.139 -309.180 -110.425 41.704
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.667.496 -415.597 -147.237 55.605
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.667.496 -415.597 -147.237 55.605
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-414.357 106.417 36.812 -13.901
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-414.357 106.417 36.812 -13.901
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.879.476 -996.772 148.945 39.620
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
755.254.858 322.859.398 314.662.357 100.623.707
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 27.910.338 12.745.329 10.373.470 4.866.416
Ana Ortaklık Payları
727.344.520 310.114.069 304.288.887 95.757.291
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074732
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