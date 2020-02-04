***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi04/02/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih04/03/2020Saati09:30AdresiBüyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 34330 Levent/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 9. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2020 yılı yıllık brüt ücret tutarlarının belirlenerek onaylanması, 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 505'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi gereğince borçlanma aracı niteliğinde menkul kıymet çıkarılması ve hükümleriyle şartlarının saptanması yetkisinin 15 ay süre ile Yönetim Kurulu'na bırakılmasına onay verilmesi, 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 13. Dilek ve görüşler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar04 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Gündemi tarafınıza sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817016BIST