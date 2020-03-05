***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04 Şubat 2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi04/02/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih04/03/2020Saati09.30AdresiBüyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş / İstanbulGündemEkte yer almaktadır.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEkte yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarYapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 04.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ekli dosyada yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824517BIST