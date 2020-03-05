***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
05.03.2020 12:31
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04 Şubat 2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
04/02/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
04/03/2020
Saati
09.30
Adresi
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş / İstanbul
Gündem
Ekte yer almaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 04.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ekli dosyada yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824517
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0295
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1084
En Düşük
6,0635
18:056,8274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0579
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8413
En Düşük
6,7574
18:05325,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 4,87
|Açılış
|: 325,13
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8564
|7,8958
|% 0,77
|
|Frank
|6,3858
|6,4242
|% 0,92
|
|Riyal
|1,6214
|1,6296
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|17,91
|
|Altın Gr.
|325
|325
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-0,49
|