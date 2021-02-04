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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

04.02.2021 19:51



***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
04/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
04/03/2021
Saati
09:30
Adresi
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 34330 Levent/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kâr/zararı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2021 yılı yıllık brüt ücret tutarlarının belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu'nun 505'inci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi gereğince borçlanma aracı niteliğinde menkul kıymet çıkarılması ve hükümleriyle şartlarının saptanması yetkisinin 15 ay süre ile Yönetim Kurulu'na bırakılmasına onay verilmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 12. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

04 Mart 2021'de yapılacak olan Olağan Genel Kurul Gündemi tarafınıza sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907593


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Tam 2.722 2.793 -75,97  
Yarım 1.316 1.351 -36,74  
Çeyrek 660 675 -18,38  
Gümüş.Ons 26,12 26,15 -0,69  
Gümüş Gr. 5,98 5,98 -0,20  
B. Petrol 58,56 58,56 -0,13  
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