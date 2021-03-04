***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/02/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi04/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih04/03/2021Saati09:30AdresiBüyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş / İstanbulGündemEkte yer almaktadır.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEkte yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarYapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 04.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekli dosyada yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915120BIST