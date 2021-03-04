***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
04.03.2021 16:08
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
04/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
04/03/2021
Saati
09:30
Adresi
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş / İstanbul
Gündem
Ekte yer almaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 04.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekli dosyada yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915120
BIST
17:261.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.540
En Düşük
1.523
17:267,4172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
17:268,9419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0446
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
17:26409,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,16
|Açılış
|: 409,47
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler17:23
|AVTUR
|4,07
|31.450.316
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|19.542.806
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|164.851.970
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|272.893.910
|% 10,00
|
|GEDZA
|42,04
|58.600.407
|% 9,99
|
|LINK
|52,20
|29.419.670
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|KONTR
|89,70
|445.828.848
|% -9,26
|
|THYAO
|14,74
|2.487.717.273
|% -1,21
|
|PETKM
|5,88
|1.317.370.179
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,33
|1.147.215.884
|% 3,82
|
|SISE
|7,67
|1.133.066.302
|% 0,66
|
|GARAN
|9,30
|1.011.077.152
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,43
|826.640.289
|% 0,00
|
|PETKM
|5,88
|1.317.370.179
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,35
|572.107.414
|% 0,90
|
|THYAO
|14,74
|2.487.717.273
|% -1,21
|
|KRDMD
|7,33
|1.147.215.884
|% 3,82
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4037
|7,4105
|% -0,47
|
|Euro
|8,9266
|8,9370
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,3488
|10,4007
|% -0,10
|
|Frank
|8,0108
|8,0590
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% -0,24
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-0,47
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|12,00
|
|Tam
|2.714
|2.785
|13,47
|
|Yarım
|1.312
|1.347
|6,52
|
|Çeyrek
|658
|673
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|1,26
|
Seans Raporu
17:23
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