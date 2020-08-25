***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
25.08.2020 10:12
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/08/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk lirası cinsinden 577.000.000-TL (Beşyüzyetmişyedimilyotürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine ilişkin 20/08/2020 tarih ve 52/1035 sayılı SPK ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870995
BIST
10:031.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,47
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.116
En Düşük
1.114
10:037,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3879
En Düşük
7,3558
10:038,7303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0324
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7310
En Düşük
8,6716
10:03458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,76
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
459,80
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler10:03
|EMKEL
|3,63
|537.690
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|1.098.541
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|2.822.197
|% 9,99
|
|BFREN
|928,10
|1.804.226
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|57.723
|% 9,91
|
|SELGD
|2,27
|87.536
|% -11,64
|
|DERAS
|8,64
|421.900
|% -10,00
|
|BURVA
|54,10
|159.000
|% -8,31
|
|ROYAL
|2,35
|70.152
|% -5,62
|
|KSTUR
|70,00
|33.600
|% -4,70
|
|DGGYO
|12,90
|58.637.287
|% 0,00
|
|AFYON
|3,95
|46.411.865
|% 0,00
|
|ADESE
|1,91
|26.059.093
|% 0,00
|
|AEFES
|19,94
|21.981.083
|% 0,71
|
|AGYO
|2,33
|19.737.840
|% 0,00
|
|ADESE
|1,91
|26.059.093
|% 0,00
|
|AFYON
|3,95
|46.411.865
|% 0,00
|
|AGYO
|2,33
|19.737.840
|% 0,00
|
|DGGYO
|12,90
|58.637.287
|% 0,00
|
|CUSAN
|4,65
|16.138.974
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3827
|7,3879
|% 0,14
|
|Euro
|8,7234
|8,7303
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,6363
|9,6846
|% 0,24
|
|Frank
|8,0662
|8,1148
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9632
|1,9731
|% 0,06
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|5,94
|
|Altın Gr.
|458
|459
|0,76
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,76
|45,76
|0,12
|