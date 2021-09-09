***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
09.09.2021 16:23
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 553.000.000-TL(beşyüzelliüçmilyontürklirası) tutara kadar , bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halk arz edilmeksizin niteklikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine ilişkin 14/07/2021 tarih ve 37/1124 sayılı SPK ihrç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962996
BIST
11:041.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.450
11:048,4176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0199
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,4597
En Düşük
8,4077
11:049,9775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0156
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0201
En Düşük
9,9587
11:04487,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,95
|Açılış
|: 487,78
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler11:04
|YEOTK
|35,42
|52.556.740
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|83.585.310
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|29.667.263
|% 9,96
|
|PENTA
|110,50
|10.395.880
|% 9,41
|
|KRONT
|36,78
|28.239.040
|% 6,61
|
|TGSAS
|17,50
|1.600.533
|% -9,98
|
|AKYHO
|2,29
|3.566.999
|% -3,78
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|OYLUM
|5,35
|9.620.061
|% -3,43
|
|BRKO
|1,19
|143.358
|% -3,25
|
|GARAN
|9,67
|593.332.368
|% 1,15
|
|THYAO
|12,61
|229.765.688
|% -0,16
|
|YKBNK
|2,55
|214.666.664
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,28
|142.596.224
|% -0,68
|
|EGEPO
|6,97
|139.383.120
|% 3,57
|
|YKBNK
|2,55
|214.666.664
|% -0,39
|
|GARAN
|9,67
|593.332.368
|% 1,15
|
|AKBNK
|5,74
|136.649.256
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|43.262.065
|% -1,07
|
|EGEPO
|6,97
|139.383.120
|% 3,57
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4121
|8,4176
|% -0,24
|
|Euro
|9,9732
|9,9775
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,6473
|11,7057
|% 0,04
|
|Frank
|9,1540
|9,2091
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2377
|2,2489
|% -0,22
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|6,98
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,34
|72,34
|0,89
|
Seans Raporu
11:04
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11:19ORCAY
Yüzde 9.98 oranında artışla 15.76 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 465, 973 adet işlem
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11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 9 kaybederek (% -0.12 ) 1, 553
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11:17XU100
Endeks 1, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 3, 111.00 milyon TL de
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11:16ISKPL
Yüzde 5.69 oranında artışla 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 756, 988 adet işlem
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11:15DOAS
Yüzde 4.34 oranında artışla 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 963 adet işlem