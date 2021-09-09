***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden 553.000.000-TL(beşyüzelliüçmilyontürklirası) tutara kadar , bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halk arz edilmeksizin niteklikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine ilişkin 14/07/2021 tarih ve 37/1124 sayılı SPK ihrç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962996BIST