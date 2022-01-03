Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

03.01.2022 19:24
***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Türk Lirası cinsinden  1.846.000.000-TL(birmilyarsekizyüzkırkaltımilyontürklirası) tutara kadar , bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halk arz edilmeksizin niteklikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine ilişkin 30/12/2021 tarih ve 67/1916 sayılı SPK ihraç belgesi ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988291


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:201.960
Değişim :  1,71% |  32,91
Açılış :  1.941  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.960 En Düşük
1.940
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,22 3.321.508 % 10,00  
KRSTL 3,10 32.420.351 % 9,93  
DOBUR 85,00 2.498.235 % 9,61  
TSPOR 7,23 128.938.287 % 8,56  
UZERB 37,30 155.019 % 6,57  
daha fazla
10:18 Alış Satış %  
Dolar 13,2211 13,2325 % 1,26  
Euro 14,9173 14,9928 % 1,29  
Sterlin 17,7706 17,8598 % 0,99  
Frank 14,3507 14,4371 % 1,08  
Riyal 3,5142 3,5319 % 1,03  
daha fazla
10:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 2,60  
Altın Gr. 768 768 9,05  
Cumhuriyet 5.083 5.160 -174,00  
Tam 5.055 5.187 -176,96  
Yarım 2.443 2.509 -85,60  
Çeyrek 1.225 1.255 -42,80  
Gümüş.Ons 22,78 22,82 -0,09  
Gümüş Gr. 9,69 9,70 0,05  
B. Petrol 78,96 78,96 -0,02  
Seans Raporu 10:18
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru