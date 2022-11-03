***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
03.11.2022 12:15
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 2.200.000.000-TL (iki milyar iki yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar , bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halk arz edilmeksizin niteklikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine ilişkin 27.10.2022 tarih ve 63/1573 sayılı SPK ihrç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076487
BIST
12:104.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 33,75
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.114
En Düşük
4.056
12:1018,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
12:1018,2101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0746
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1756
12:10973,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,33
|Açılış
|: 973,12
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
972,70
BIST En Aktif Hisseler12:10
|KAREL
|23,32
|123.244.527
|% 10,00
|
|SUMAS
|108,90
|248.837
|% 10,00
|
|TMPOL
|25,12
|20.349.864
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|50.082.212
|% 9,97
|
|MIATK
|75,60
|124.055.517
|% 9,96
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|CMBTN
|404,00
|36.468.394
|% -6,42
|
|HEDEF
|13,14
|17.812.665
|% -5,40
|
|KAPLM
|113,00
|5.824.705
|% -5,28
|
|THYAO
|103,50
|5.514.366.121
|% 2,68
|
|TUPRS
|406,70
|3.045.876.398
|% 2,96
|
|ASELS
|36,02
|2.010.000.774
|% 0,39
|
|SASA
|132,00
|1.732.295.820
|% 4,43
|
|PETKM
|14,12
|1.560.314.826
|% 1,44
|
|EKGYO
|4,53
|773.252.096
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,88
|998.856.908
|% -0,45
|
|PETKM
|14,12
|1.560.314.826
|% 1,44
|
|ISCTR
|9,03
|890.024.921
|% 0,67
|
|ODAS
|8,53
|784.377.319
|% 0,83
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6166
|18,6233
|% 0,03
|
|Euro
|18,1970
|18,2101
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,9061
|21,0110
|% -1,17
|
|Frank
|18,3366
|18,4470
|% -0,83
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% -0,04
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.623
|-12,01
|
|Altın Gr.
|974
|975
|-4,81
|
|Cumhuriyet
|6.534
|6.633
|-95,00
|
|Tam
|6.568
|6.621
|-56,00
|
|Yarım
|3.200
|3.237
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.617
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|95,12
|95,12
|-1,04
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25KLGYO
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 927, 472 adet işlem
-
12:24NTHOL
Yüzde 4.27 oranında artışla 14.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 919, 638 adet işlem
-
12:23XU100
Endeks 4, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 35, 696.00 milyon TL de
-
12:22SILVR
Yüzde 6.71 oranında artışla 34.02 lira fiyatla işlem gören hissede 592, 307 adet işlem
-
12:21NTGAZ
Yüzde 6.69 oranında artışla 38.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 622, 706 adet işlem