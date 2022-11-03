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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

03.11.2022 12:15
***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 2.200.000.000-TL (iki milyar iki yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar , bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halk arz edilmeksizin niteklikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine ilişkin 27.10.2022 tarih ve 63/1573 sayılı SPK ihrç belgesi ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076487


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KAREL 23,32 123.244.527 % 10,00  
SUMAS 108,90 248.837 % 10,00  
TMPOL 25,12 20.349.864 % 9,98  
ERCB 93,75 50.082.212 % 9,97  
MIATK 75,60 124.055.517 % 9,96  
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12:10 Alış Satış %  
Dolar 18,6166 18,6233 % 0,03  
Euro 18,1970 18,2101 % -0,41  
Sterlin 20,9061 21,0110 % -1,17  
Frank 18,3366 18,4470 % -0,83  
Riyal 4,9400 4,9648 % -0,04  
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12:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.623 1.623 -12,01  
Altın Gr. 974 975 -4,81  
Cumhuriyet 6.534 6.633 -95,00  
Tam 6.568 6.621 -56,00  
Yarım 3.200 3.237 -27,00  
Çeyrek 1.605 1.617 -14,00  
Gümüş.Ons 19,03 19,06 -0,18  
Gümüş Gr. 11,46 11,47 -0,07  
B. Petrol 95,12 95,12 -1,04  
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