***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
17.01.2023 16:46
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 940.000.000-TL (dokuz yüz kırk milyon Türk Lirası) tutara kadar , bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halk arz edilmeksizin niteklikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine ilişkin 12.01.2023 tarih ve 2/40 sayılı SPK ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102809
BIST
17:225.328
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 120,75
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.336
En Düşük
5.194
17:2218,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
17:2220,4173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0845
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
17:221.156,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,29
|Açılış
|: 1.157,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ARMDA
|337,70
|20.563.292
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.005.966
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.105.853
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.890.993
|% 10,00
|
|GESAN
|242,50
|630.755.601
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.523,90
|82.212.838
|% -7,08
|
|MSGYO
|6,99
|49.441.756
|% -5,92
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,14
|10.723.481.024
|% 0,29
|
|KRDMD
|20,22
|9.638.084.345
|% 6,81
|
|THYAO
|146,90
|9.393.330.422
|% 1,73
|
|TUPRS
|571,80
|5.652.787.136
|% 5,83
|
|EKGYO
|8,58
|4.682.764.328
|% 4,89
|
|EKGYO
|8,58
|4.682.764.328
|% 4,89
|
|KRDMD
|20,22
|9.638.084.345
|% 6,81
|
|YKBNK
|9,90
|3.016.876.735
|% 1,75
|
|EREGL
|41,14
|10.723.481.024
|% 0,29
|
|VAKBN
|10,69
|2.470.514.829
|% 2,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7864
|18,7935
|% 0,04
|
|Euro
|20,4104
|20,4173
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,9936
|23,1089
|% 0,66
|
|Frank
|20,3483
|20,4708
|% 0,75
|
|Riyal
|4,9885
|5,0135
|% 0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-1,88
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.855
|7.914
|14,00
|
|Yarım
|3.827
|3.873
|7,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.936
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|86,19
|86,19
|1,73
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 132, 76 artarak (% 2.33 ) 5, 840
-
17:37XU100
Endeks 5, 331 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 37 üstünde . İşlem hacmi 108, 260.00 milyon TL de
-
17:36DURDO
Yüzde 10.00 oranında artışla 44.22 lira fiyatla işlem gören hissede 489, 331 adet işlem
-
17:35PEKGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 017, 354 adet işlem
-
17:34SMRTG
Yüzde 7.69 oranında artışla 88.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 471, 360 adet işlem