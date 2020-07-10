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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.07.2020 17:21
GÜNCEL HABERLER



***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 1.500.000.000–TL (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine, ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihracın nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859046


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 104,50 25.733.061 % 10,00  
BFREN 376,80 52.521.513 % 9,98  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
MEGAP 4,91 2.581.542 % 9,84  
MEGAP 4,91 2.581.542 % 9,84  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6666 8,7100 % 0,47  
Frank 7,2851 7,3289 % 0,19  
Riyal 1,8250 1,8341 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.802 -1,97  
Altın Gr. 398 398 0,54  
Cumhuriyet 2.591 2.613 8,60  
Tam 2.667 2.682 8,90  
Yarım 1.296 1.312 4,30  
Çeyrek 648 657 2,20  
Gümüş.Ons 18,66 18,69 -0,02  
Gümüş Gr. 4,13 4,14 0,01  
B. Petrol 42,80 42,80 0,45  
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