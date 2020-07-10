***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.07.2020 17:21
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 1.500.000.000–TL (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine, ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihracın nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859046
BIST
17:53114.427
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.366,11
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:536,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8686
En Düşük
6,8515
17:537,7760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
17:53398,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,48
|Açılış
|: 398,42
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|104,50
|25.733.061
|% 10,00
|
|BFREN
|376,80
|52.521.513
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|20.901.135
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|8.603.150
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.662.999
|% -9,86
|
|TURGG
|55,10
|19.330.807
|% -9,75
|
|PEKGY
|8,72
|60.610.663
|% -9,36
|
|EKGYO
|2,14
|2.266.361.254
|% -0,93
|
|GARAN
|7,77
|1.259.929.217
|% -1,77
|
|TRKCM
|4,57
|1.240.376.559
|% -1,30
|
|SISE
|6,17
|1.182.585.803
|% -3,29
|
|THYAO
|11,72
|1.136.622.798
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,14
|2.266.361.254
|% -0,93
|
|IHLGM
|1,63
|468.851.256
|% -2,98
|
|ODAS
|2,68
|750.755.149
|% 1,90
|
|TRKCM
|4,57
|1.240.376.559
|% -1,30
|
|KRDMD
|3,02
|746.226.147
|% -2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6666
|8,7100
|% 0,47
|
|Frank
|7,2851
|7,3289
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-1,97
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.613
|8,60
|
|Tam
|2.667
|2.682
|8,90
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,30
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,01
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,45
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