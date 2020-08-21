***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Belgesi'nin onaylanmasıYetkili Organ Karar Tarihi 10.07.2020İhraç Tavanı Tutarı 577.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.07.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.08.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.08.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden 1.500.000.000–TL (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine, ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihracın nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine ilişkin 10.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı onaylanmış ve 20.08.2020 tarihinde borçlanma aracı ihraç başvurusu yapılmıştır. 577.000.000-TL (Beşyüzyetmişyedimilyon Türk Lirası) tutara kadar borçlanma aracı ihracı yapılmasına ilişkin SPK onayı alınmış olup, ihraç belgesi ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihraç belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870745BIST