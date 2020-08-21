***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.08.2020 19:54
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Belgesi'nin onaylanması
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 577.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.08.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.08.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 1.500.000.000–TL (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine, ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihracın nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine ilişkin 10.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı onaylanmış ve 20.08.2020 tarihinde borçlanma aracı ihraç başvurusu yapılmıştır. 577.000.000-TL (Beşyüzyetmişyedimilyon Türk Lirası) tutara kadar borçlanma aracı ihracı yapılmasına ilişkin SPK onayı alınmış olup, ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870745
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,92
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
18:057,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3533
En Düşük
7,1952
18:058,6132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0454
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
18:05455,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,05
|Açılış
|: 455,90
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,32
|19.035.879
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|DGGYO
|11,73
|52.232.170
|% 9,93
|
|ALKA
|14,72
|57.087.678
|% 9,93
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|MZHLD
|15,61
|355.234
|% -9,98
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|TRCAS
|3,34
|190.461.901
|% -9,97
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3033
|7,3137
|% 0,22
|
|Euro
|8,5906
|8,6132
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,5435
|9,5914
|% -0,75
|
|Frank
|7,9785
|8,0266
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9459
|1,9557
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-10,37
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|-0,15
|
|B. Petrol
|43,74
|43,74
|-1,14
|