***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.06.2021 11:26
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 2.000.000.000–TL (İkimilyar Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine, ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihracın nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmıştır. Borçlanma Aracı İhraç Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944409
BIST
11:421.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,93
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.387
11:428,7370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0273
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
11:4210,4398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0267
|Açılış
|: 10,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
11:42500,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,04
|Açılış
|: 500,03
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler11:42
|TKURU
|246,40
|5.291.766
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.111.411
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|145.084.145
|% 9,95
|
|DAGHL
|16,26
|18.908.668
|% 9,94
|
|CEOEM
|10,94
|14.102.796
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.247.299
|% -9,91
|
|METUR
|6,14
|38.386.709
|% -9,44
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|INFO
|3,89
|2.683.320
|% -6,49
|
|GARAN
|8,26
|422.282.592
|% 0,73
|
|THYAO
|14,15
|357.452.865
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,02
|289.272.390
|% -1,46
|
|SASA
|30,16
|288.805.174
|% 2,86
|
|KRDMD
|6,77
|195.571.185
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,02
|289.272.390
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,21
|142.522.210
|% 0,00
|
|GARAN
|8,26
|422.282.592
|% 0,73
|
|KRDMD
|6,77
|195.571.185
|% -0,59
|
|DOHOL
|2,90
|75.336.051
|% 0,35
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7338
|8,7370
|% -0,31
|
|Euro
|10,4353
|10,4398
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,1290
|12,1898
|% -0,03
|
|Frank
|9,4900
|9,5472
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3261
|2,3378
|% -0,16
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,42
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|10,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|-13,53
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-6,54
|
|Çeyrek
|799
|817
|-3,28
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|-0,28
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:54NTGAZ
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 256 adet işlem
-
11:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 11 artarak (% 0.07 ) 1, 503
-
11:53XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 4, 142.00 milyon TL de
-
11:48XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 4, 074.00 milyon TL de
-
11:47AKCNS
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 16.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 922 adet işlem