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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.09.2021 16:22



***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 553.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.07.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 1.858.000.000-TL (birmilyarsekizyüzellisekizmilyontürklirası) tutara kadar , bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine , ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine , ihracın nitekli yatırımcılara satış yönetemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş'nin ilgili pazarında nitekli yatrımcılar arasında işlem görmesine , borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu DİBS'lerin referans olarak alınmasına , elde edilecek faize ihraçların vadesine göre değişecek şekilde ek getiri oranı belirlenmesine ilişkin 15.06.2021 tarihli yönetim kurulu kararı onaylanmış ve borçlanma aracı ihraç başvurusu yapılmıştır. 553.000.000-TL (beşyüzelliüçmilyontürklirası) tutara kadar borçlanma aracı ihracı yapılmasına ilişkin SPK onayı alınmış olup,ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi Onayı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962995


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Tam 3.208 3.288 1,75  
Yarım 1.550 1.591 0,84  
Çeyrek 778 795 0,42  
Gümüş.Ons 24,02 24,07 0,00  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,00  
B. Petrol 71,35 71,35 0,14  
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