***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.11.2021 16:18
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.11.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 2.000.000.000–TL (İkimilyar Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine, ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihracın nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmıştır. Borçlanma Aracı İhraç Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979824
BIST
16:221.769
En Yüksek
|Değişim
|: -2,75%
|| -50,03
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.768
16:2212,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 0,2918
|Açılış
|: 12,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3721
En Düşük
11,9402
16:2213,8695
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 0,4021
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,9644
En Düşük
13,3965
16:22710,16
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 19,86
|Açılış
|: 710,16
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
711,57
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:20
|ARMDA
|63,25
|4.212.053
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|136.069.539
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.730.558
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.710.846
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.205.667
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.092.378.611
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|622.277.990
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.738.546
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,62
|376.702.228
|% -9,76
|
|THYAO
|16,91
|3.092.378.611
|% -9,96
|
|SASA
|39,62
|1.447.763.708
|% 1,23
|
|GARAN
|11,48
|1.357.927.505
|% -2,21
|
|HALKB
|5,00
|1.123.882.195
|% -4,76
|
|YKBNK
|3,19
|1.082.459.812
|% -4,20
|
|YKBNK
|3,19
|1.082.459.812
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,20
|652.974.669
|% -0,45
|
|HALKB
|5,00
|1.123.882.195
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.092.378.611
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,68
|265.079.021
|% 0,60
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2962
|12,3191
|% 2,66
|
|Euro
|13,8774
|13,9072
|% 3,27
|
|Sterlin
|16,2589
|16,3404
|% 2,00
|
|Frank
|13,1576
|13,2369
|% 3,04
|
|Riyal
|3,2488
|3,2651
|% 1,88
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|14,43
|
|Altın Gr.
|709
|709
|18,63
|
|Cumhuriyet
|4.670
|4.741
|121,00
|
|Tam
|4.646
|4.768
|119,68
|
|Yarım
|2.245
|2.306
|57,90
|
|Çeyrek
|1.126
|1.153
|28,94
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,23
|9,24
|0,13
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|-4,41
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:29TETMT
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 231.50 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 534 adet işlem
-
16:28TAVHL
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 947, 148 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -54, 45 kaybederek (% -2.76 ) 1, 918
-
16:27
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARMDA, ELITE
-
16:27XU100
Endeks 1, 779 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 23 altında . İşlem hacmi 25, 057.00 milyon TL de