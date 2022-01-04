***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesi- "İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi" eklenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.11.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.846.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.12.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden 1.846.000.000-TL (birmilyarsekizyüzkırkaltımilyontürklirası) tutara kadar , bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine , ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine , ihracın nitekli yatırımcılara satış yönetemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş'nin ilgili pazarında nitekli yatrımcılar arasında işlem görmesine , borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu DİBS'lerin referans olarak alınmasına , elde edilecek faize ihraçların vadesine göre değişecek şekilde ek getiri oranı belirlenmesine ilişkin 08.11.2021 tarihli yönetim kurulu kararı onaylanmış ve borçlanma aracı ihraç başvurusu yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi Onay.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988799BIST