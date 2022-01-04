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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.01.2022 20:30
***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesi- "İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi" eklenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.846.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.12.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 1.846.000.000-TL (birmilyarsekizyüzkırkaltımilyontürklirası) tutara kadar , bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine , ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine , ihracın nitekli yatırımcılara satış yönetemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş'nin ilgili pazarında nitekli yatrımcılar arasında işlem görmesine , borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu DİBS'lerin referans olarak alınmasına , elde edilecek faize ihraçların vadesine göre değişecek şekilde ek getiri oranı belirlenmesine ilişkin 08.11.2021 tarihli yönetim kurulu kararı onaylanmış ve borçlanma aracı ihraç başvurusu yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi Onay.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988799


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UZERB 38,50 1.320.779 % 10,00  
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Altın Gr. 791 791 31,98  
Cumhuriyet 5.171 5.249 89,00  
Tam 5.148 5.282 95,41  
Yarım 2.488 2.555 46,15  
Çeyrek 1.248 1.278 23,08  
Gümüş.Ons 23,03 23,07 0,15  
Gümüş Gr. 10,03 10,04 0,39  
B. Petrol 80,09 80,09 1,11  
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