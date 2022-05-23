***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.05.2022 18:41
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.289.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.05.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 2.289.000.000–TL (İkimilyar ikiyüz seksendokuz milyonTürk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine, ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihracın nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmıştır. Borçlanma Aracı İhraç Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK BASVURU FORMU.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031899
BIST
18:052.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,55
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
18:0515,7937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0791
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
18:0516,8693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0682
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
18:05940,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,12
|Açılış
|: 940,44
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|72,60
|19.386.502
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,52
|7.130.308
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.877.758
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.637.243
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.591.882
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.391.702
|% -10,00
|
|SELVA
|10,20
|27.602.043
|% -8,52
|
|ORCAY
|18,21
|133.574.598
|% -7,61
|
|OZRDN
|9,25
|2.592.913
|% -7,50
|
|UFUK
|35,90
|1.264.052
|% -7,24
|
|GARAN
|15,17
|4.206.225.852
|% -6,65
|
|THYAO
|42,96
|3.592.256.815
|% 0,23
|
|ASELS
|23,60
|2.295.045.529
|% 3,60
|
|PETKM
|9,13
|2.259.207.997
|% -1,19
|
|SISE
|19,35
|2.088.811.939
|% -0,36
|
|SKBNK
|1,27
|565.770.086
|% 5,83
|
|YKBNK
|4,40
|1.329.394.327
|% 1,62
|
|GARAN
|15,17
|4.206.225.852
|% -6,65
|
|PETKM
|9,13
|2.259.207.997
|% -1,19
|
|KARSN
|5,75
|1.372.514.574
|% 2,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7605
|15,7937
|% -0,50
|
|Euro
|16,8270
|16,8693
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,7646
|19,8637
|% -0,01
|
|Frank
|16,2596
|16,3575
|% 0,25
|
|Riyal
|4,1902
|4,2112
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|6,86
|
|Altın Gr.
|939
|939
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de