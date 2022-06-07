***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.648.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından 2.289.000.000 TL nominal tutara kadar bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/06/2022 tarih ve 29/837 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Şirketimize ilk etapta 1.648.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 641.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise ilgili kısmını itfasına ilişkin belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla teslim edilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek_1_İhraçBelgesiveeki.pdfEK: 2 74578604 T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035527BIST