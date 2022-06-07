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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.06.2022 19:09
***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.648.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 2.289.000.000 TL nominal tutara kadar bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/06/2022 tarih ve 29/837 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Şirketimize ilk etapta 1.648.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 641.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise ilgili kısmını itfasına ilişkin belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla teslim edilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek_1_İhraçBelgesiveeki.pdf
EK: 2 74578604 T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035527


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