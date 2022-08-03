***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.08.2022 15:40
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 641.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.07.2022
Ek Açıklamalar
SPK'ya yaptığımız 13.05.2022 tarihli ihraç limiti başvurusu ile onaylanan toplam 2.289.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanına ait 641.000.000 TL tutarındaki ihraç belgesi onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek_1_İhraçBelgesiveeki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051489
BIST
15:552.676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 28,29
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
15:5517,9671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
15:5518,3094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0600
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
15:551.023,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,57
|Açılış
|: 1.023,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.023,79
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler15:53
|YEOTK
|21,92
|128.180.056
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.137.617
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.707.846
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|215.503.366
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|23.890.559
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|296.186.280
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.195.005
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,00
|107.137.655
|% -9,49
|
|THYAO
|54,15
|5.206.927.369
|% 3,44
|
|SISE
|23,34
|2.365.886.648
|% 2,10
|
|SASA
|48,84
|1.060.306.636
|% 1,20
|
|YKBNK
|4,91
|897.472.414
|% 2,08
|
|ASELS
|23,14
|784.454.833
|% 1,85
|
|TSKB
|2,78
|714.574.216
|% 6,51
|
|YKBNK
|4,91
|897.472.414
|% 2,08
|
|ODAS
|4,12
|742.305.912
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,10
|435.342.382
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,78
|357.514.996
|% 9,45
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9534
|17,9796
|% 0,19
|
|Euro
|18,2886
|18,3042
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,8018
|21,9112
|% 0,25
|
|Frank
|18,6420
|18,7543
|% -0,10
|
|Riyal
|4,7637
|4,7876
|% 0,09
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|11,42
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|7,63
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-19,00
|
|Tam
|6.853
|6.904
|48,00
|
|Yarım
|3.339
|3.375
|23,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.687
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,17
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,09
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,40
|
Seans Raporu
15:53
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-
16:08CEMTS
Yüzde 5.03 oranında artışla 31.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 453, 122 adet işlem
-
16:07DGATE
Yüzde 4.57 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 382 adet işlem
-
16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 16 artarak (% 1.14 ) 2, 865
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16:06XU100
Endeks 2, 676 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 07 üstünde . İşlem hacmi 26, 844.00 milyon TL de
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16:06ADEL
Yüzde 4.29 oranında artışla 27.72 lira fiyatla işlem gören hissede 435, 583 adet işlem