***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 641.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 26.07.2022Ek AçıklamalarSPK'ya yaptığımız 13.05.2022 tarihli ihraç limiti başvurusu ile onaylanan toplam 2.289.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanına ait 641.000.000 TL tutarındaki ihraç belgesi onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek_1_İhraçBelgesiveeki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051489BIST