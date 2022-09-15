***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.09.2022 17:24
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına Yönelik Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 3.000.000.000–TL (Üçmilyar Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine, ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihracın nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063378
BIST
17:393.372
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -74,59
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
17:3918,2652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0362
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
17:3918,2905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0859
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
17:39988,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,95
|Açılış
|: 988,59
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler17:39
|MERKO
|5,39
|75.405.122
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|764.876.128
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|69.978.794
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|33.330.237
|% 9,96
|
|IMASM
|73,40
|19.353.258
|% 9,96
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.530.812
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.838.491.855
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.363.154.272
|% -9,98
|
|ASELS
|33,94
|10.343.511.866
|% 2,85
|
|THYAO
|74,10
|6.272.629.670
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,25
|4.426.901.821
|% -1,85
|
|YKBNK
|7,08
|4.089.859.763
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.442.846.475
|% -9,93
|
|EKGYO
|4,03
|2.492.913.721
|% -8,82
|
|YKBNK
|7,08
|4.089.859.763
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.442.846.475
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,25
|4.426.901.821
|% -1,85
|
|ASELS
|33,94
|10.343.511.866
|% 2,85
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2620
|18,2652
|% 0,20
|
|Euro
|18,2877
|18,2905
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,9324
|21,0374
|% -0,25
|
|Frank
|18,9483
|19,0624
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8461
|4,8704
|% 0,21
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-12,02
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,16
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.702
|6.773
|-19,00
|
|Yarım
|3.266
|3.311
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.655
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,25
|91,25
|-2,85
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 21 kaybederek (% -2.58 ) 3, 670
-
17:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ISCTR
-
17:52XU100
Endeks 3, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 2 altında . İşlem hacmi 77, 558.00 milyon TL de
-
17:51ALBRK
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 474, 420 adet işlem
-
17:49DESA
Yüzde -8.32 oranında düşüşle 29.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 946, 657 adet işlem