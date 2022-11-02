***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.11.2022 17:53
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2023
Ek Açıklamalar
SPK'ya yaptığımız 23.09.2022 tarihli ihraç limiti başvurusu ile onaylanan toplam 3.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanına ait 2.200.000.000 TL tutarındaki ihraç belgesi onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi-Eylul 2022 başvurusu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076313
BIST
17:394.074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 19,78
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:3918,6248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:3918,4090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0498
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:39987,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,94
|Açılış
|: 987,17
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:39
|PRKAB
|34,10
|273.963.950
|% 10,00
|
|MIATK
|68,75
|298.375.596
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.402.846
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.254.912
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|86.035.403
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,70
|268.503.831
|% -8,84
|
|LIDER
|44,16
|57.747.084
|% -8,50
|
|YAPRK
|48,48
|42.380.634
|% -7,48
|
|KRGYO
|8,11
|114.823.962
|% -6,67
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|ASELS
|35,94
|7.559.858.985
|% 7,80
|
|THYAO
|101,20
|5.401.541.724
|% -1,17
|
|SASA
|125,20
|2.994.730.890
|% -4,79
|
|EREGL
|30,30
|2.543.419.442
|% 2,09
|
|TUPRS
|396,90
|2.481.292.607
|% 1,77
|
|EKGYO
|4,54
|1.632.229.585
|% 0,67
|
|TSKB
|3,10
|891.080.509
|% 4,38
|
|SKBNK
|2,02
|536.869.121
|% 1,00
|
|ISCTR
|9,04
|2.413.614.017
|% -3,62
|
|ODAS
|8,45
|1.952.686.886
|% 7,78
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6194
|18,6248
|% 0,21
|
|Euro
|18,3969
|18,4090
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,3170
|21,4239
|% 0,14
|
|Frank
|18,5889
|18,7009
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% 0,14
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|1,03
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,23
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.649
|6.706
|11,00
|
|Yarım
|3.240
|3.278
|5,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,05
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|-0,04
|
Seans Raporu
17:39
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-
17:54KUTPO
Yüzde 4.14 oranında artışla 56.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 070 adet işlem
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17:53VAKKO
Yüzde 9.98 oranında artışla 37.26 lira fiyatla işlem gören hissede 408, 139 adet işlem
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17:52XU100
Endeks 4, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 70, 574.00 milyon TL de
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17:52MIATK
Yüzde 10.00 oranında artışla 68.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 525, 090 adet işlem
-
17:51TUCLK
Yüzde 6.72 oranında artışla 31.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 530, 437 adet işlem