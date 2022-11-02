***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.10.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.09.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.10.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2023Ek AçıklamalarSPK'ya yaptığımız 23.09.2022 tarihli ihraç limiti başvurusu ile onaylanan toplam 3.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanına ait 2.200.000.000 TL tutarındaki ihraç belgesi onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihraç belgesi-Eylul 2022 başvurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076313BIST