***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.11.2022 15:45
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına Yönelik Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 4.300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 4.300.000.000–TL (Dörtmilyarüçyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine, ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihracın nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine, borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu DİBS'lerin referans olarak alınmasına, elde edilecek faize ihraçların vadesine göre değişecek ve 500 baz puanı aşmayacak şekilde ek getiri oranı belirlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082596
BIST
17:034.959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 85,05
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:0318,6191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0145
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:0319,4537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0471
|Açılış
|: 19,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:031.048,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,28
|Açılış
|: 1.048,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:01
|RTALB
|13,75
|262.370.154
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,50
|122.777.425
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.215.935
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.142.456
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.029.560
|% 10,00
|
|PNLSN
|37,62
|255.561.532
|% -9,96
|
|IHAAS
|87,30
|66.613.558
|% -8,25
|
|BRLSM
|13,15
|258.198.894
|% -7,07
|
|OZRDN
|16,87
|57.970.978
|% -6,74
|
|MIATK
|131,00
|146.219.824
|% -6,70
|
|THYAO
|116,00
|8.628.857.486
|% 1,93
|
|YKBNK
|12,00
|3.608.673.966
|% 4,80
|
|KOZAL
|338,90
|3.525.331.432
|% -0,82
|
|EKGYO
|6,98
|3.311.541.086
|% 1,01
|
|TUPRS
|474,30
|2.791.472.414
|% 0,13
|
|EKGYO
|6,98
|3.311.541.086
|% 1,01
|
|YKBNK
|12,00
|3.608.673.966
|% 4,80
|
|VAKBN
|10,15
|2.685.502.134
|% 6,17
|
|TSKB
|4,06
|1.024.969.092
|% 4,10
|
|ADESE
|1,72
|404.185.405
|% 1,78
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6070
|18,6208
|% -0,07
|
|Euro
|19,4423
|19,4554
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4087
|22,5211
|% -0,29
|
|Frank
|19,6527
|19,7711
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% -0,12
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-4,66
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.104
|-11,00
|
|Tam
|7.023
|7.088
|-21,00
|
|Yarım
|3.406
|3.465
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.732
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,05
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|-2,13
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16AVOD
Yüzde 6.48 oranında artışla 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 689, 508 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 47 artarak (% 1.72 ) 5, 356
-
17:15XU100
Endeks 4, 956 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 97, 602.00 milyon TL de
-
17:15SEKUR
Yüzde 6.50 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 698, 157 adet işlem
-
17:14AVGYO
Yüzde 5.06 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 067, 325 adet işlem