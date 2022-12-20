***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.12.2022 23:35
***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.680.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 2.680.000.000–TL (İkimilyar altıyüzseksen milyonTürk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine, ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihracın nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmıştır. Borçlanma Aracı İhraç Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK 1- İhraççı Başvuru Formu (1).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088755
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6821
En Düşük
18,6247
18:0019,8310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0482
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8906
En Düşük
19,7252
18:001.090,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 18,87
|Açılış
|: 1.090,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.092,52
En Düşük
1.069,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6480
|18,6530
|% 0,02
|
|Euro
|19,8149
|19,8359
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6241
|22,7376
|% 0,20
|
|Frank
|20,0555
|20,1763
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9456
|4,9704
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|30,88
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|18,84
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.336
|7.397
|107,00
|
|Yarım
|3.564
|3.616
|52,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.808
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|1,21
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|0,74
|
|B. Petrol
|79,81
|79,81
|0,01
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
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17:59TRCAS
Yüzde 4.06 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 842, 091 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 127, 732.00 milyon TL de
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17:57YGGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 177 adet işlem
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17:56DITAS
Yüzde 7.29 oranında artışla 37.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 287, 262 adet işlem
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17:55OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 598, 115 adet işlem