***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 12.01.2023İhraç Tavanı Tutarı 940.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.01.2024Ek AçıklamalarSPK'ya yaptığımız 19.12.2022 tarihli ihraç limiti başvurusu ile onaylanan toplam 2.680.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanına ait 940.000.000 TL tutarındaki ihraç belgesi onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ek_onaylı ihraç belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102810BIST